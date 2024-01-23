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經濟

香港地產

長實4酒店不排除新春後加租

【明報專訊】本港租金持續上升，除住宅物業外，長實（1113）旗下4間以長租為主的酒店，亦部署於農曆年後加租。上述4間酒店包括紅磡海灣軒及海韻軒、馬鞍山海澄軒及葵涌雍澄軒，目前提供逾5000間客房，除提供日租外，主要以6至12個月的長租客人為主，月租約1.88萬元起。長實地產投資董事劉啓文表示，4間酒店過去12個月入住率持續逾九成，有見近期本地住宿租金有着明顯的上升趨勢，故不排除新春後調升租金。

涉逾5000間客房 逾九成入住率

劉氏續指出，今年為迎接龍年，酒店1月27至28日及2月3至4日一連兩個周末派發「龍年好運風車」，以及兩款龍年揮春予住客及參觀的客人。另紅磡海韻軒及馬鞍山海澄軒將於元宵佳節期間舉辦「元宵國潮晚會 」，屆時將會有連串精彩活動讓住客參與。

另外，利嘉閣聯席董事吳玉蘭則稱，西灣河THE HOLBORN B座高層B5室，實用面積255方呎，為1房間隔，外望柏架山景觀，獲家長客以月租1.8萬元租用，方便就讀附近國際學校的子女上學，實用呎租約71元，並一次過繳付全年租金，涉約21.6萬元，業主去年約651.2萬元一手購入，租金回報約3.3厘。

世紀21 Q動力分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島6座高層F室，實用面積492方呎，兩房兩廳連多用途房設計，望山景及內園景，以月租2萬元租出，實用呎租40.7元，業主2013年7月621萬元購入，租金回報約3.9厘。中原地產分行經理梁建禮指出，大埔白石角逸瓏灣8第2座低層連花園戶，實用面積648方呎，3房1套間隔，望內園池景，以月租2.6萬元租出，實用呎租約40.1元。業主2021年1114萬元一手購入，租金回報約2.8厘。

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