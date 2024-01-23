五礦擬新春後 開蔚藍東岸現樓示位

五礦營銷及市務總監黃少鴻表示，集團與渡輪公司合作，將開辦往來油塘至尖沙嘴、中環的循環線，持可乘船證明的住客，可在航線開啟後1年內，免費無限乘搭；另蔚藍東岸住客亦可在相同的1年內，免費乘搭來往三家村碼頭至西灣河碼頭的渡輪。資料顯示，去年底至今，蔚藍東岸累錄約29宗撻大訂，項目2020年底推出至今累售約398伙，佔項目單位總數688伙近六成，套現35.5億元，平均成交實呎2萬元。

另華懋公布，即日至2月29日，購入旗下薄扶林VICTORIA COAST、碧麗軒、西半山大學閣之首5名買家，可獲贈荃灣如心酒店中菜廳新春宴，總值逾10萬元；此外，VICTORIA COAST、碧麗軒新增900天先住後付計劃，但買家如提早於180日內上會，可享樓價3%回贈。華懋銷售總監封海倫表示，集團今年將有兩個新盤，包括深水埗東京街項目，正待批預售；另西貢蠔涌低密度住宅項目，估計第3季推出。

瓏碧劈價後最快周末賣樓

至於碧桂園（2007）九龍城瓏碧，繼上周突擊劈價約三成加推30伙後，昨更新第1、2號價單，將最高折扣由11%，大幅提升至39.55%，但取消之前提供的12.8萬至20.8萬元折扣（視乎開放式至兩房戶而不同），即實際減價估計近三成。以17樓A室為例，實用面積354方呎1房間隔，價單定價962.7萬元，扣除最高39.55%折扣後，折實價582萬元、折實呎價約1.64萬元；對比去年10月折實價約840萬元，減價約31%。碧桂園表示，瓏碧日內將公布銷售安排、最快周末賣樓。

嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外，加推第2座3樓B室於周五招標，實用面積4364方呎，4房4套間隔，連雙車位。

另由已故前首席大法官楊鐵樑岳父譚雅士家族持有，含古蹟保育元素的薄扶林JESSVILLE，推出12樓實用面積1431方呎A室，屬4房設計，周五上午10時至下午1時招標。