明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

馬鞍山本月二手成交破50宗 7個月高

【明報專訊】股市表現低迷，惟農曆新年前二手交投有回升迹象。美聯分行首席高級營業經理李天傑表示，馬鞍山本月至昨天暫錄逾50宗二手成交，創去年6月上旬後的7個月新高，其中天宇海第3B座中層C室，實用面積743方呎，3房1套間隔，獲外區客838萬元承接，實呎11,279元。原業主2010年484.2萬元購入，持貨約14年，帳面獲利約353.8萬元或73%

內地專才478萬購偉華中心兩房

至於鄰區的沙田及大圍，本月亦暫錄約50宗成交，較上月同期增約兩成，當中不乏內地專才入市。中原高級資深分區營業經理敖國偉表示，位於沙田市中心的偉華中心本月「開齋」成交，位於第1座高層F室，實用面積358方呎，兩房間隔，望開揚景，以478萬元沽出，實呎13,352元。新買家為內地專才，料可透過先免後徵，只需付9.55萬元印花稅項，較「減辣」前慳約133萬元辣稅。原業主2011年2月230萬元買入，持貨約13年，帳面獲利248萬元或逾1倍。

雖然二手交投明顯回升，但成交價依然未見大幅反彈。元朗指標屋苑之一新元朗中心，一個最低層3房呎價見近年新低。

中原副區域營業經理王勤學表示，屋苑第5座最低層戶，實用面積870方呎，3房1套連儲物房間隔，以743萬元易手，呎價8540元，是相隔約一年後，屋苑再有成交呎價低於1萬元。原業主1996年8月280萬元買入，持貨約27年半，帳面賺463萬元，升值近1.7倍。

新元朗中心呎價不足1萬 見近年低位

王氏續指出，同類單位2022年4月做價高見1145萬元，即最新樓價回落約35%，而剛過去周末兩日，元朗錄7宗二手成交，3房單位佔4宗。

另資料顯示，玩具商詹榮光家族持有的山頂盧吉道25及26A&B號大宅，早前以8.38億元沽出，項目佔地31,544方呎，可建面積為11,687方呎，每方呎樓面地價7.17萬元，買家以華盛嘉有限公司名義購入，董事名字以普通話拼音，並持有中國護照，今次入市需付樓價15%辣稅，即涉約1.257億元，料為去年《施政報告》後最大的辣稅個案，但若買家購入後作重建，有機會獲退回部分稅款。詹榮光家族1999年以1.45億元購入該物業，現帳面獲利6.93億元或4.78倍。

相關字詞﹕交投回升 山頂盧吉道 新元朗中心 天宇海 二手成交

上 / 下一篇新聞