馬鞍山本月二手成交破50宗 7個月高

內地專才478萬購偉華中心兩房

至於鄰區的沙田及大圍，本月亦暫錄約50宗成交，較上月同期增約兩成，當中不乏內地專才入市。中原高級資深分區營業經理敖國偉表示，位於沙田市中心的偉華中心本月「開齋」成交，位於第1座高層F室，實用面積358方呎，兩房間隔，望開揚景，以478萬元沽出，實呎13,352元。新買家為內地專才，料可透過先免後徵，只需付9.55萬元印花稅項，較「減辣」前慳約133萬元辣稅。原業主2011年2月230萬元買入，持貨約13年，帳面獲利248萬元或逾1倍。

雖然二手交投明顯回升，但成交價依然未見大幅反彈。元朗指標屋苑之一新元朗中心，一個最低層3房呎價見近年新低。

中原副區域營業經理王勤學表示，屋苑第5座最低層戶，實用面積870方呎，3房1套連儲物房間隔，以743萬元易手，呎價8540元，是相隔約一年後，屋苑再有成交呎價低於1萬元。原業主1996年8月280萬元買入，持貨約27年半，帳面賺463萬元，升值近1.7倍。

新元朗中心呎價不足1萬 見近年低位

王氏續指出，同類單位2022年4月做價高見1145萬元，即最新樓價回落約35%，而剛過去周末兩日，元朗錄7宗二手成交，3房單位佔4宗。

另資料顯示，玩具商詹榮光家族持有的山頂盧吉道25及26A&B號大宅，早前以8.38億元沽出，項目佔地31,544方呎，可建面積為11,687方呎，每方呎樓面地價7.17萬元，買家以華盛嘉有限公司名義購入，董事名字以普通話拼音，並持有中國護照，今次入市需付樓價15%辣稅，即涉約1.257億元，料為去年《施政報告》後最大的辣稅個案，但若買家購入後作重建，有機會獲退回部分稅款。詹榮光家族1999年以1.45億元購入該物業，現帳面獲利6.93億元或4.78倍。