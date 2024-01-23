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經濟
2024年1月23日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
港股尋底失15000 恐試15年新低 科指瀉3% 昔日明星科網股連環見上市低位
A股據指獲「國家隊」力撐 跌市仍跑贏H股
內地LPR不減息符預期 人行淨投放330億
韓正晤匯控杜嘉祺 籲深化合作
穆迪：內地經濟放緩影響 亞洲展望負面
惠理伙意博擬港推比特幣現貨ETF
港上月CPI升2.4%略低預期 連續兩月放緩 菜價電費跌幅擴大
安踏證實Amer申美上市
FundPark獲高盛牽頭財團「加碼」提供20億ABS融資
汽車街向中證監備案擬赴港上市
證券期貨專業總會：打風開市應立會諮詢
晶片股領漲 日經升破36000 Nvidia創新高 帶動標指早段再破頂
美5年期國債挫 摩通大摩籲買
蘋果將開放NFC支付 應對歐盟反壟斷要求
張兆聰：入市進取者 可短炒槓桿ETF
港元定存高息精選
陳錦興：信置財務穩健具防守力
梁天卓：從資產差別看生仔成本
薛偉傑：Hertz拋售電動車 反映隱藏成本偏高
技術取勝：金蝶或下試7.7元水平
何民傑：縮減公務員編制 保公共財政穩健
劉思明：阿里巴巴低位有承接 可投機博反彈
周顯：與周正毅一面之緣
湯文亮：股市的投降點
建灝：持200億元物業 海外佔兩成 見證港樓市近10年興衰 羅建一稱續專注港市場
ONE STANLEY次季推 洋房最大7000呎
馬鞍山本月二手成交破50宗 7個月高
五礦擬新春後 開蔚藍東岸現樓示位
長實4酒店不排除新春後加租
劉思明：阿里巴巴低位有承接 可投機博反彈
【明報專訊】港股恒指昨天承接上周跌勢，大市僅餘的偏強股陸續遭到沽售，呈現尋底近尾聲格局，而部分開始股份見到承接，可以視作投機博反彈選擇。
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港股尋底失15000 恐試15年新低 科指瀉3% 昔日明星科網股連環見上市低位
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