薛偉傑：Hertz拋售電動車 反映隱藏成本偏高

在全球主要經濟體紛推出補貼措施鼓勵轉用電動車以減少碳排放，汽車行業努力向電動化轉型的時候，一時間，Hertz此舉有如開倒車和逆全球化，令人難以理解。但綜合各方分析，Hertz寧願轉投時日無多的燃油車懷抱，也要煞停之前的採購電動車大計，兼且拋售部分已購入的電動車，除了該公司自身問題之外，亦確實反映電動車有好些隱藏成本偏高，包括維修費、保險費、折舊等。

資料顯示，由於新冠疫情在2020年初大爆發，引致旅遊等各行各業停擺，令租車出行需求跌至谷底，Hertz因為營收大跌，在2020年5月被迫申請破產，直至2021年7月才結束破產保護狀態。到2021年底，其股票才重新在納斯達克交易所恢復買賣。

前行政總裁嚴重錯判

本來剛剛走出破產陰影不久，好應該採取謹慎保守策略讓公司休養生息。但可能為了博宣傳，在2021年10月，Hertz當時的行政總裁Mark Fields豪言壯語，宣布將會大舉轉型採用電動車。其中在美國市場，將會在5年內向Tesla（美：TSLA）採購10萬輛電動車。

此外，在海外市場，亦計劃採購6.5萬輛吉利旗下的極星（Polestar）電動車以及17.5萬輛大眾汽車的電動車。換句話說，一共計劃採購34萬輛電動車之多。

按照Hertz當時宣布的轉型計劃，到2024年底，電動車佔其車隊比例將會達到四分之一。若以Hertz的美國車隊擁有超過43萬輛汽車計算，單在美國就要有大約11萬輛電動車。但不過兩年多一點，該公司已打退堂鼓。據Hertz向美國證交會提交文件，該公司現時在全球其實一共有大約6萬輛電動車，只相當於上述34萬輛目標的約17.65%。

Hertz不但沒按照計劃迅速推動電動車轉型，甚至早已出售電動車。監管文件顯示，去年初Hertz的美國車隊還有4.71萬輛Tesla電動車，佔其美國車隊總數11%；但到了去年底只剩下3.5萬輛，即是一年內賣出了1.21萬輛。

現在該公司宣布，再從其美國車隊出售2萬輛電動車。那麼，到今年底，Hertz美國車隊只會剩下大約1.5萬輛Tesla電動車。

維修保險費均高於燃油車

綜合各媒體和汽車市場研究機構分析，Hertz出爾反爾，行政總裁換人肯定是原因之一；但除了一朝天子一朝臣之外，還有多個原因。

第一，美國消費者可能較喜歡混能車，而不是純電動車。iSeeCars.com指出，去年美國銷量最好的首10款汽車當中，有7款都是混能車，包括豐田、福特和起亞的混能車。

第二，租車用於旅行的人，不想花時間在尋找充電站和充電上，所以較少選擇電動車。

第三，雖然電動車平日所需的保養比燃油車少，但一旦遇上碰撞，其維修費卻比燃油車高出一截。因此，電動車保險費平均亦比燃油車為高。CCC Intelligent Solutions數據顯示，在2022年美國各種動力汽車的平均碰撞維修費用是4215美元，但電動車的平均碰撞維修費用卻高達6587美元。而保險公司Insurify數據亦顯示，美國電動車車主每月保費平均比燃油車車主高出100多美元。

二手價下跌快 不利資產保值

第四，與燃油車相比，電動車亦折舊貶值得較快。尤其是近一年，Tesla要靠多次減價來刺激新車銷量，更加令電動車二手價雪上加霜。

作為租車巨頭，Hertz絕不會將旗下汽車用到退役，因太舊的汽車不可能租得出。Hertz反而會在旗下汽車的狀態和外觀仍然保持得較好時，將它們出售套現。因此，數十萬輛汽車的剩餘價值為Hertz的「核心資產」。如果購入汽車的二手價跌得較快，亦意味著Hertz的資產貶值較快，對它較不利。

Hertz之所以要拋售電動車，而重新買入燃油車，資產保值就是其中一個重要原因。據iSeeCars.com統計，2023年美國二手電動車價格下跌了33.7%，而普通燃油車價格卻只下跌了5.1%。該機構預測，2024年美國二手電動車價格貶值速度仍然會高過一般燃油車。

因此，Hertz購入的Tesla電動車只使用了大約兩年，當中有小部分的放售價已經比購入價低了超過一半，為Hertz帶來不小損失。但Hertz拋售二手的Tesla電動車，還要和Tesla競爭，因為Tesla自己也出售二手車，而且價格更廉宜。同樣是2021年出廠的Model Y，行駛了6.8萬哩的在Hertz網頁的售價是3.49萬美元；而行駛4.5萬哩的在Tesla官網的售價卻只是3.19萬美元。所以，Hertz被電動車嚇怕了，也不難理解。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]