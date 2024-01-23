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經濟
梁天卓 經濟學爸

投資策略

梁天卓：從資產差別看生仔成本

【明報專訊】生仔到底要幾錢？這是不少準父母在考慮是否生育時一個重要的參考。差不多廿年前，奧運金牌得主李麗珊在某銀行廣告中提出「養大一個小朋友要成400萬」。當然，廿年來無論樓價還是其他生活成本都已今時不同往日。兩年前，同一銀行又做了一個調查，發現養育一個小孩至經濟獨立要600多萬元！

你（或其他準父母）可能會問：廿年前的400萬和今天的600萬是如何算出來的？根據當時傳媒的報道，該銀行是以在本地養育一名小朋友的各項開支（例如一般生活費、日常伙食、交通、學費、興趣班、補習班、海外假期、遊學費、醫療開支、保險和儲蓄計劃等）來作計算的基礎，並計算出今時今日父母每月要花23,600元，即超過家庭入息中位數的八成！

美夫婦生仔或犧牲550萬資產

要計算生仔要幾錢，以支出計算成本是一種辦法，另一個方法是比較有小孩和沒有小孩的夫婦的資產總值差異。一位在美國聯儲局工作的朋友王紫芽在他的面書上就提到，原來美國有一組關於美國家庭各項資產負債調查（Survey of Consumer Finances, SCF），根據這個每3年更新的數據，有小孩家庭的平均淨資產要比沒有小孩家庭的平均淨資產要低71萬美元（約550萬港元）。

換言之，決定生仔，美國一對夫婦生仔可能要犧牲550萬的資產！

你又可能已在問：這550萬差距背後的成因是什麼？當然，這很大程度與剛才提到養兒育女的各項開支有關。不過，朋友提到另一個因素是「有孩子家長的資產（尤其是金融資產）累積慢很多很多」。舉個例，當你每個月花1萬元送小朋友到國際學校上課，其實你同時是犧牲了該1萬元在股票（或其他資產）市場的投資回報。正所謂小數怕長計，每月一兩萬的育兒支出，每年幾個percent的回報率差異，再加上利疊利，息疊息，幾十年後這很容易就變成幾百萬的大數目了。

同樣以資產差別看生仔成本，到底本地父母生仔要幾錢呢？沒有數據，加上不同父母育兒的支出亦大有不同，我還是留待各位父母（或準父母）自己計計數了。

維克森林大學經濟系副教授

facebook.com/tommyleungpage

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[梁天卓 經濟學爸]

相關字詞﹕經濟學爸 梁天卓

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