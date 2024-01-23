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經濟
陳錦興 興之所選

投資策略

陳錦興：信置財務穩健具防守力

【明報專訊】美國經濟數據仍強韌，市場開始擔憂聯儲或需至年中才開始減息；而中國內地經濟仍疲軟，不過政府似乎不願過早透支寬鬆政策預期，未有如市場所期盼的調降MLF和LPR。本港開發商在債息及市場需求壓力下，股價持續向下，料房地產市場短期難有反彈迹象。 

不過，即便是在地產下行周期，仍有值得捕捉的個股。新《財政預算案》下月28日發表，商界積極倡議全面撤銷樓市「辣招」。 誠然，在高息環境下，即便全面撤辣，也難以馬上扭轉下行勢頭，最終仍需等待內地經濟復蘇和美聯儲降息。本地地產商經歷過數次下行周期，已屬大浪淘沙，財務狀况更穩健，部分資產負債表強勁的開發商可維持派息，更有機會把握市場低價機遇，吸納土儲，可關注信置（0083）。

信置早前公布，截至2023年6月底止全年，股東應佔溢利增2%至58.49億元，撇除投資物業公平值變動影響，股東應佔基礎溢利減少6.8%至60.88億元。派末期息43仙，連同中期股息15仙，全年派息58仙。期內物業銷售收入119.37億元，按年升10.1%。物業租賃營業額減少1.2%至35.29億元，投資物業組合整體出租率為91.2%。 

信置具備多元收入組合和土儲，截至去年6月底，集團在中國內地、香港、新加坡及澳洲悉尼擁有土儲應佔樓面面積約1950萬方呎，商業佔46.8%、住宅佔27.9%、工業佔11.3%、停車場佔8%及酒店佔6%。今年本港將有4個新項目出售，加上政府或推「減辣」政策，料可帶動估值修復。 

信置財務穩健，截至上年6月底止，持有淨現金約420億元，可支持未來維持派息或趁低吸納土儲。現價市帳率約0.4倍，預期市盈率約10倍，股息率約7厘，估值吸引，具防守力，可趁低吸納。

英皇資本財富管理方案研究總監

[陳錦興 興之所選]

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