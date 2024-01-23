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經濟
國際金融

美5年期國債挫 摩通大摩籲買

【明報專訊】美國上周公布的零售銷售數據較預期強勁，進一步削弱市場對美聯儲3月開始減息的信心。美國各種期限的國債價格上周下滑，孳息率向上，其中美國5年期國債遭遇去年5月以來最大的跌幅。摩根大通（美：JPM）與摩根士丹利（美：MS）建議，經過今次大幅下調後，可趁低買入美國5年期國債。

孳息率升至逾4厘

摩通指出，美國5年期國債孳息率已升至去年12月水平，是買入的時機。由於美國經濟數據持續穩健，期貨市場的數據顯示，交易員押注美聯儲3月開始減息的概率跌至五成以下，全年減息幅度為1.25厘，低於此前預計的1.5厘。減息預期下調，推動美國5年期國債價格上周五下滑，孳息率高見4.1厘，一周升幅達0.22厘，是去年5月中以來最大的單周升幅，昨在4.04厘左右徘徊。

摩根士丹利預期美國國債有反彈的空間，因為預計未來幾周公布的經濟數據可能意外轉弱。以摩根士丹利宏觀策略全球主管Matthew Hornbach為首的分析師發表報告，指這是其一直尋找的撈底低位。隨着美國政府的財政支持減少及天氣更為寒冷，預期2月公布的美國經濟數據存在下行風險。不過本周稍後公布的美國第4季GDP初值，以及美聯儲重視的通脹指標──核心個人消費支出（PCE）物價指數，仍可能令債市面臨震盪。

日本資產管理機構Fivestar Asset Management指出，考慮到美聯儲今季可能維持利率不變，投資者應對債市保持審慎。下一輪美國國債拍賣將於周二開始，料孳息率將面臨上行壓力。

（彭博社）

[國際金融]

相關字詞﹕摩根士丹利 摩根大通 撈底 美國5年期國債 減息預期

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