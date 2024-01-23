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經濟
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晶片股領漲 日經升破36000 Nvidia創新高 帶動標指早段再破頂

【明報專訊】受半導體需求復蘇的預期提振，晶片股領漲，推動日經指數周一收市升583點，收報36,546.95點，是日本泡沫經濟爆破近34年來，日經指數首次收報於36,000點大關之上。受Nvidia（美：NVDA）等晶片股上周的升勢帶動，標普500指數上周五創新高，並推動日本科技股上漲。 東京威力科創（Tokyo Electron） （日：8035）及半導體測試設備商愛德萬（Advantest） （日：6857）連升4天，並創上市以來新高。這兩隻股票推動日經指數昨上漲逾百點，高見36,571.8點，刷新近34年高位。

美國半導體股昨早段上揚，Nvidia與超微半導體（美：AMD）早段再創新高。光刻機巨頭ASML在美股開市升約2%，市值位列歐洲上市公司第三位。美股三大指數早段高開，標普500指數開市不久衝上4864.6點，再刷新歷史高位。

外資流入 分析：或觸40000點

根據美銀引述EPFR Global的數據，科技股票基金出現自8月以來最大的兩周資金流入，達到40億美元。科技股此輪升浪，部分受到台積電（台：2330；美：TSM）的前景提振。台積電上周四預期，隨着生成式AI的投資熱潮興起，推動全球電子產業增長，台積電預期今年收入可增長26%。投資者看好美國和日本的科技股前景，刺激了市場的風險偏好。

受惠於近期日圓疲軟，以及日本企業治理改善等因素，外資持續流入日本股市。SMBC日興證券首席證券策略師Hikaru Yasuda預期，日經指數可能觸及40,000點的新高。不過部分析認為，大市的表現愈來愈依賴半導體產業，有必要擴大上升的股票類別，才能使整體升勢持續。

日本央行的利率政策，也將影響大市走勢。日本通脹連續兩個月降溫，工資增長推動通脹持續向上的形勢仍具高度不確定性，加上日本央行仍在評估能登半島元旦地震對經濟的影響， 彭博社調查的所有日本央行觀察家均預期，日本央行周二將繼續維持負利率政策。

市場料數月內結束超級寬鬆

不過樂天證券首席經濟學家Nobuyasu Atago表示，退出負利率只是時間問題，在地震災難發生後毋須急於加息，待4月政策會議退出負利率最為自然。

市場普遍預期，日本央行將在未來幾個月內結束超級寬鬆政策。由於過去30年間，日本央行一直將短期利率維持在接近零水平，令多數交易員沒有經驗應對利率上升引發的市場波動。那些經歷過加息周期的50歲以上資深交易員，近日成為主要金融機構爭相羅致的對象。

招聘諮詢公司Morgan McKinley的數據顯示，一名副總裁級別的日圓匯率交易員年薪可達3000萬日圓（約159萬港元），較以往該級別的交易員高出約500萬日圓（約26萬港元）。去年開始，日本債市趨於活躍，而日本股市亦大幅攀升。以往大量資金離開日本追求海外更高的收益，但隨着日本央行收緊政策，市場預期部分資金將回流日本市場。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕議息 日本央行 美股 半導體股 日經指數

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