證券期貨專業總會：打風開市應立會諮詢

該會指現時市場成交側向A組證券商，隨着打風開市對技術及網絡安全要求提升，料集中在小量頭部證券商的趨勢更明顯，且諮詢對在家辦公出現網絡安全事故責任誰負問題未見深入探討，質疑該所操之過急。

「對於是次倉卒而不全面的諮詢予以保留。」該會指強烈不鼓勵在惡劣天氣下透過實體營業點提供服務，並直言該所的建議要其他行業配套支持，當中引發成本既需關注，外出工作員工安全亦受不同程度影響。當中更恐防有非常大機會，觸發銀行業對「營業日」的定義修訂，令以銀行假為參考及依據的不同行業、在處理僱傭合約、假期安排時都須改變。該會憂慮牽一髮動全身的社會責任，港交所是否有做足全面諮詢及評估。

該會又稱，惡劣天氣下開市涉及技術及網絡安全要求提升，料導致集中在頭部證券商的趨勢更明顯，日後交易將更集中而現系統性風險，也應評估。

該會又發現，於諮詢時對員工家中的網絡是否安全，以及責任誰負等各項問題均未深入研判，因此質疑該所是否思慮不周，操之過急。