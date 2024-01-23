明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港股尋底失15000 恐試15年新低 科指瀉3% 昔日明星科網股連環見上市低位

【明報專訊】內地1月貸款市場報價利率（LPR）一如預期未見下調，加上據報內地要求推遲或暫停部分項目建設，影響中國及香港股市氣氛。港股續尋底，恒指最多跌逾500點，低見14,794點，失守萬五點大關仍反彈乏力，收報14,961點。恒指昨低位距離2022年10月底的低位14,597點不足200點（見圖），一旦失守將再見2009年4月金融海嘯以來新低。科技股成昨日跌市重災區，科指曾瀉逾4%。分析指出，近日港股「跌過籠」，短期或會有技術反彈，阻力位15,500點至15,700點。

恒指高開40點，曾高見15,362點後掉頭向下，午後受A股跌勢拖累，港股最多跌514點，低見14,794點，尾市跌幅收窄，收市跌347點，報14,961點，見近15個月低位，連跌兩日共挫430點。短短5個交易日，恒指已相繼失守萬六點及萬五點關口。

國指曾跌最多3.6%，一度跌穿5000關口，收市跌2.4%，亦齊見近15個月低位；科指更曾瀉最多4.3%，曾失守3000關，收市跌3%，見逾14個月低位。

成交增至1122億 北水淨買6.6億

跌市下，全日成交急增至1122億元。港股通下的北水淨流入6.56億元，為連續第7日流入，累計流入逾168億元；滬深股通下的南水淨流入10.47億元人民幣，終止連續6日流出。

重磅科網股續尋底，騰訊（0700）瀉3.3%；美團（3690）挫4.7%；京東（9618）跌2%。科指大半成分股跌至52周低，其中昔日明星科網股平安好醫生（1833）、京東健康（6618）、商湯（0020）、蔚來（9866）及阿里健康（0241）等更齊見上市以來收市新低。

內地LPR維持不變，內房及物管股受壓，華潤置地（1109）跌11%，為表現最差藍籌；龍湖（0960）跌一成；碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098）分別跌7.6%及5.7%；中國海外（0688）跌逾半成。

分析：跌過籠 短期或技術反彈

藍籌股只有3隻錄升幅，78隻下跌，1隻無升跌，39隻藍籌見52周低。港交所（0388）挫3.5%；友邦（1299）跌2.2%。招商銀行（3968）逆市升0.8%，是表現最佳藍籌。

股票分析師協會副主席郭思治表示，今年港股開局以來，已跌逾2000點，近日跌勢更過急，有點「跌過籠」，預期短期會有少許技術反彈，初步阻力位在15,500至15,700點。但技術反彈作用不大，股市仍然是低迷，始終欠缺資金入市，以及外資仍然在「洗倉」，就算港股市盈率再低都沒作用。

他又認為就算內地「放水」，只會少許刺激作用，始終整體政策令市場失望。

明報記者

上 / 下一篇新聞