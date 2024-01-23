港股尋底失15000 恐試15年新低 科指瀉3% 昔日明星科網股連環見上市低位

恒指高開40點，曾高見15,362點後掉頭向下，午後受A股跌勢拖累，港股最多跌514點，低見14,794點，尾市跌幅收窄，收市跌347點，報14,961點，見近15個月低位，連跌兩日共挫430點。短短5個交易日，恒指已相繼失守萬六點及萬五點關口。

國指曾跌最多3.6%，一度跌穿5000關口，收市跌2.4%，亦齊見近15個月低位；科指更曾瀉最多4.3%，曾失守3000關，收市跌3%，見逾14個月低位。

成交增至1122億 北水淨買6.6億

跌市下，全日成交急增至1122億元。港股通下的北水淨流入6.56億元，為連續第7日流入，累計流入逾168億元；滬深股通下的南水淨流入10.47億元人民幣，終止連續6日流出。

重磅科網股續尋底，騰訊（0700）瀉3.3%；美團（3690）挫4.7%；京東（9618）跌2%。科指大半成分股跌至52周低，其中昔日明星科網股平安好醫生（1833）、京東健康（6618）、商湯（0020）、蔚來（9866）及阿里健康（0241）等更齊見上市以來收市新低。

內地LPR維持不變，內房及物管股受壓，華潤置地（1109）跌11%，為表現最差藍籌；龍湖（0960）跌一成；碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098）分別跌7.6%及5.7%；中國海外（0688）跌逾半成。

分析：跌過籠 短期或技術反彈

藍籌股只有3隻錄升幅，78隻下跌，1隻無升跌，39隻藍籌見52周低。港交所（0388）挫3.5%；友邦（1299）跌2.2%。招商銀行（3968）逆市升0.8%，是表現最佳藍籌。

股票分析師協會副主席郭思治表示，今年港股開局以來，已跌逾2000點，近日跌勢更過急，有點「跌過籠」，預期短期會有少許技術反彈，初步阻力位在15,500至15,700點。但技術反彈作用不大，股市仍然是低迷，始終欠缺資金入市，以及外資仍然在「洗倉」，就算港股市盈率再低都沒作用。

他又認為就算內地「放水」，只會少許刺激作用，始終整體政策令市場失望。

明報記者