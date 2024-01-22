經濟料軟着陸 MPF可吼環球股票

明報記者 袁國守

富達國際預料，今年各地市場將持續「軟着陸」一段時間，繼而於12個月內出現周期性衰退的可能性為60%，建議投資者為應對不同情况作出準備，並放眼長線分散投資強積金。富達國際投資策略董事簡立恒表示，各個央行偏鴿的取態帶動股市做好，同時增加「軟着陸」的共識，該行持續看好環球股市表現，並增持美國股票；市場普遍預料美國經濟「軟着陸」，而美國聯儲局有望較預期更早開始減息，加上美國消費者信心強韌，有助維持經濟處於後增長周期更長時間。

此外，簡立恒稱，正密切留意信貸環境持續收緊、融資成本較高及貨幣政策累積效應開始反映的情况；在憂慮通脹持續高企的環境下，經濟數據起落或於今年稍後左右市場走勢。

歐洲方面，他指出，經濟增長較弱及數據顯示通脹大幅回落，這反映歐洲央行的取態將跟隨聯儲局變得溫和；歐洲經濟出現穩定迹象，部分估值如本地消費相關板塊具吸引力，因此可增加配置歐洲股票。

印度經濟勁 半導體改善利韓台股市

至於亞洲，簡立恒表示，日本股市去年做好，主要由強勁本土復蘇帶動，但實際情况仍須趕上市場預期，近期當地經濟意外開始走弱，預計通脹將上升，日本央行將更進一步推動貨幣政策正常化，所以對日本市場偏向中性看法。

中國市場方面，他指出，復蘇較預期緩慢，市場仍須透過重整，擺脫房地產業陰霾及消費者信心不足的挑戰，中國政府已釋出清晰方向穩定經濟，預料投資機會將逐步浮現。簡立恒認為，投資者可放眼亞洲其他市場及新興市場，如印度經濟保持強勁，並提供長期結構性增長機會，而半導體周期改善，繼續為以科技股為主的韓國及台灣市場提供支持；另外，拉丁美洲市場受惠於寬鬆貨幣政策，且廣泛估值具吸引力，值得投資者留意。

按富達國際對今年金融市場的分析，若應用在強積金投資部署上，環球股票基金值得持有或增配，因預期全球央行年內取態將偏鴿，有利各地股市表現。根據強積金諮詢機構GUM發布的2023年MPF成績表，去年強積金股票基金附屬指數表現排名中（見表），環球股票基金排名第3，全年回報為增長19.8%，單是12月份升4.3%，僅次於美國股票基金和日本股票基金，去年全年分別升27.9%及24.3%。

環球股票風險較單一市場低

儘管去年環球股票基金表現不及美國股票基金和日本股票基金，但勝在投資範圍較分散，風險相對單一市場股票基金低，是值得長期月供的MPF基金種類。以富達退休集成信託-環球股票基金為例，截至2023年11月30日，美國股票佔該基金資產類別投資分配65.42%，歐洲股票、亞太股票、日本股票及香港股票，分別佔17.33%、8.33%、5.31%及1.84%。回報方面，過去10年計算，該基金年度化表現為增長5.13%。

雖然積極管理MPF是良好習慣，但積金局提醒，強積金是長線投資，與短線炒賣股票的概念截然不同，在平均成本法下，長時間定期供款作投資有助「拉勻」購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。積金局認為，打工仔女應着眼各類強積金基金的長期表現，了解不同基金的潛在風險、投資目標、開支比率，以便作出更明智的投資決定。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]