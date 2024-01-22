陳永傑：聯儲官員速轉軚撐減息

美國通脹下降，以及減息是眾望所歸，何時實現卻未有明確答案，市場繼續觀望。較早前巴爾金表示，對通脹及經濟狀况的確信程度將決定利率路徑，聯儲局進一步加息的可能性仍然存在。語畢，美國股市應聲下挫。新一年第二個交易日，跌勢持續。巴爾金指出，軟着陸愈來愈有可能，但並非必然。他的言論令金融市場震動。

數日後，巴爾金再度露面，對於息口態度由加息轉軚為減息。他指出，隨着對經濟正常化及通脹下行的信心增強，聯儲局應該下調利率。

在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的巴爾金表示，從概念上來說，他個人不反對將利率調回正常水平，因為對通脹率正在回到目標水平的信念，信心亦正在變得愈來愈強。隨着經濟恢復正常，聯儲局應該讓利率正常化。

巴爾金幾日之間將其言論轉軚，或許有新論據支持，不必深究，因為美國經濟數據日日新鮮，按新數據去評論亦屬合理。

至於美國何時減息，2月1日議息日的美元利率期貨維持息率不變機會率目前達到94.8%。3月減息0.25厘機會76.9%。

市場對年中減息的預期呼聲最高，但不少投資者經已將「市場預期」計入投資計劃之中。現在美樓美股都處於高位，至於何時真實減息，都影響日後全球樓市股市去向。投資市場可升可跌，筆者呼籲投資者宜謹慎行事。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]