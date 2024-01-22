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經濟
2024年1月22日星期一
曾淵滄 滄海明珠
投資策略
會德豐籲政府全面「撤辣」救市 倡預算案「派糖」 調減市民印花稅
積極支援社企 倡商界履行社會責任
十大屋苑周末6成交 個半月新低
啟德本月錄48宗租賃 嘉匯兩房租2.26萬
揚海原撻訂1房949萬重售 平兩年前19%
上月商舖租務總額 3135萬挫近兩成
華資券商持牌人高位流失最多八成 中資行逆市擴張 中金中信里昂人數破紀錄
外資行業務多元化 較易應對市場逆境
紛美捲蒙牛伊利爭鬥 周五EGM角力
微盟研分拆不足一周即煞停
瑞士寶盛Laxminarayan：今年續看好美股 料盈利增長理想
瑞士寶盛鄧啟志：作為香港人 最重要恒指止跌
法巴譚慧敏：用保本結構產品買港股較佳
小菜園毋須靠加盟 速擁逾500店
銀公研能否取代實體支票 擬今年訂路線圖做諮詢 探討用戶習慣
萬天擬拓灣區食肆零售 爭取投資者參與融資
對冲基金橋水Two Sigma去年投資內地獲利 AUM大增
字幕眼鏡 助聽障人士「看到」別人說話
聽障企業家：曾吃盡苦頭
延期年金 vs. 可扣稅MPF 如何選擇？
環球經濟數據
金子：日圓貶值利好 日經Call 10090
張兆聰：比特幣4萬美元有支持 可收集
張兆聰：做空波動指數 可買SVOL
伍禮賢：匯控回購利好股價 受惠息差升
溫傑：申洲股價料已反映負面因素
陳大為：扭曲孳息曲線無助脫困
袁國守：春運近 廣深鐵路短炒一轉
謝偉銓：嚴打濫用公屋 助有需要市民「上樓」
艾雲豪：從《但願人長久》看新移民貢獻
子女欲海外升學 留意多元貨幣儲蓄
沈永年：深圳Costco帶來購物新體驗
涂國彬：美數據未支持短期減息 金價或受壓
許健生：AI硬件出台 潛力惹憧憬
陳正犖：澳元短期超賣 或上望0.669阻力
安昀：中資盈利料好轉 A股估值吸引
袁國守：市場對港股失信心 投資放眼全球
林少陽：港府須正視財赤 開源節流
技術取勝：聯想處50周線之上
李聲揚：解決財赤良方：谷樓市
蔡金強：懷念人多好辦事的時代
李順威：儲局似「盲人騎瞎馬」
劉思明：港股向下突破 有望加快尋底
瑞銀亞洲：再創34年新高 日經購10017
摩根大通亞洲：部署日圓回升 日港購10096
周顯：睇《繁花》想起「阿毛燉品」
王弼：日股火紅 豐田形勢好
曾淵滄：投機市場愈貴愈吸引
湯文亮：政府如何吸引地產商買地
陳永傑：聯儲官員速轉軚撐減息
廖偉強：挽回市場信心是重中之重
布少明：租金回報升 成入市誘因
馬泰陽：利好浮現 龍年樓市騰飛
HOLBORN特色戶景觀靚 空間感佳
業主願減價 盈翠成交增
經濟料軟着陸 MPF可吼環球股票
曾淵滄：投機市場愈貴愈吸引
【明報專訊】美股不斷漲，港股則不斷跌。目前，美股平均市盈率（P/E）比港股高幾倍，簡單的說，美股貴而港股便宜。不過，投機市場永遠是愈貴愈有吸引力。
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滄海明珠
曾淵滄
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啟德本月錄48宗租賃 嘉匯兩房租2.26萬
揚海原撻訂1房949萬重售 平兩年前19%
上月商舖租務總額 3135萬挫近兩成
華資券商持牌人高位流失最多八成 中資行逆市擴張 中金中信里昂人數破紀錄
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紛美捲蒙牛伊利爭鬥 周五EGM角力
微盟研分拆不足一周即煞停
瑞士寶盛Laxminarayan：今年續看好美股 料盈利增長理想
瑞士寶盛鄧啟志：作為香港人 最重要恒指止跌
法巴譚慧敏：用保本結構產品買港股較佳
小菜園毋須靠加盟 速擁逾500店
銀公研能否取代實體支票 擬今年訂路線圖做諮詢 探討用戶習慣
萬天擬拓灣區食肆零售 爭取投資者參與融資
對冲基金橋水Two Sigma去年投資內地獲利 AUM大增
字幕眼鏡 助聽障人士「看到」別人說話
聽障企業家：曾吃盡苦頭
延期年金 vs. 可扣稅MPF 如何選擇？
環球經濟數據
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張兆聰：做空波動指數 可買SVOL
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溫傑：申洲股價料已反映負面因素
陳大為：扭曲孳息曲線無助脫困
袁國守：春運近 廣深鐵路短炒一轉
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涂國彬：美數據未支持短期減息 金價或受壓
許健生：AI硬件出台 潛力惹憧憬
陳正犖：澳元短期超賣 或上望0.669阻力
安昀：中資盈利料好轉 A股估值吸引
袁國守：市場對港股失信心 投資放眼全球
林少陽：港府須正視財赤 開源節流
技術取勝：聯想處50周線之上
李聲揚：解決財赤良方：谷樓市
蔡金強：懷念人多好辦事的時代
李順威：儲局似「盲人騎瞎馬」
劉思明：港股向下突破 有望加快尋底
瑞銀亞洲：再創34年新高 日經購10017
摩根大通亞洲：部署日圓回升 日港購10096
周顯：睇《繁花》想起「阿毛燉品」
王弼：日股火紅 豐田形勢好
曾淵滄：投機市場愈貴愈吸引
湯文亮：政府如何吸引地產商買地
陳永傑：聯儲官員速轉軚撐減息
廖偉強：挽回市場信心是重中之重
布少明：租金回報升 成入市誘因
馬泰陽：利好浮現 龍年樓市騰飛
HOLBORN特色戶景觀靚 空間感佳
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