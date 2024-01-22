陳正犖：澳元短期超賣 或上望0.669阻力

黃金短線現機會

澳洲去年12月就業意外下降，結束了前兩個月的強勁增長，淨就業人數減少6.51萬人，是疫情以來最大單月跌幅，失業率則維持平穩，交易員預期澳洲央行8月減息機會率上升。不過，另一邊廂，國際貨幣基金組織呼籲澳洲央行要再加息對抗通脹，力求通脹能早於2026年前回落至央行目標，甚至指當地政府亦需要削減開支配合。我們預計澳元兌美元技術反彈或持續，並可能測試其阻力位0.6690。

短線上我們留意到黃金（目標價可參考每盎司2140美元）和澳元或出現策略性機會。中國經濟數據未見明顯起色，已拖累澳元出現技術性超賣，除了上述兌美元直盤，投資者亦可考慮部署澳元兌歐元，目標價參考0.6150。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]