明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
許健生 前沿科技

投資策略

許健生：AI硬件出台 潛力惹憧憬

【明報專訊】剛剛結束的CES 2024，AI人工智能必是主角之一。從芯片到應用軟件、從AI PC /AI mobile到Rabbit R1 AI個人人工智能助理等新產品。

在人工智慧全面起飛的今天，像電腦和手機這樣的設備需要強大的「大腦」來支撐——也就是芯片。全球芯片巨頭英特爾（Intel）正迎頭趕上，宣布推出3款新品，意圖維持其市場領導地位。而眾所矚目的，正是他們的目標：到2025年實現1億台個人電腦搭載AI技術，這或許會是英特爾的翻盤戰術。

NPU加速處理人工智慧任務

新的芯片如英特爾的Core Ultra和AMD的Ryzen 8000都配備專門的「神經處理單元」（NPU），能加速本地處理人工智慧任務，而非像ChatGPT和微軟Copilot那樣依賴雲端伺服器。

而另一芯片巨頭Nvidia推出全新的ACE（Avatar Cloud Engine）微服務，以及新一代的GeForce RTX SUPER GPU和新一代AI電腦。ACE主要可加強遊戲內或其他應用場景中的數碼角色其細緻程度及互動性。而GeForce RTX 40 SUPER系列，則以強力的AI性能為賣點，比普通版本提高50%以上的生成速度。

而今年較多人討論的就是AI PC，多間大廠如Lenovo、Acer及HP等都相繼會推出帶有NPU（Neural Processing Unit） 神經處理單元來提升其人工智能的運算能力。大多數早期利用本地（local）NPU處理軟件，主要針對創作類工作負載，如改善Adobe Photoshop、DaVinci Resolve和Audacity等工具的表現，但是對於單純使用者來說，本地AI能提供什麼助益呢？

AI PC仍處起步階段

坦白講，筆者綜合各方面有關AI PC在CES2024的報道，NPU帶來的AI改進在現階段尚無太大說服力，目前只能完成一些有趣小把戲，暫未成大氣。但相信各大廠都會投入更多資源在人工智能硬件發展上，實在也有太多年電腦產品缺乏消費者換機的誘因。

HP新推出的Omen Transcend 14展示了NPU如何在播放視訊流程，同時GPU可以運行Cyberpunk 2077。Acer的Swift AI-Ready筆記型電腦則更加實用，Acer透過其PurifiedView和PurifiedVoice 2.0的音訊視訊人工淨化功能，在視訊過程中，實時處理背景噪音及優化影效果，配備3個麥克風陣列，並承諾今年後續提供更多AI功能。

AI改善Zoom及Teams視訊會議品質

MSI也嘗試利用本地AI改善Zoom和Teams視訊會議品質。Core Ultra筆記本展示了Windows Studio Effects如何利用NPU自動模糊視訊會議背景，與之相比，配備Nvidia強大AI軟體Broadcast的筆記型電腦也完備相同功能，但由於不需要啟用顯卡就能處理背景模糊，Core Ultra筆記本耗電量明顯低於Nvidia筆記本。

MSI新的AI引擎也可以智慧偵測你的電腦正在進行何種工作，並相應靈活調整電池設定、風扇速度和顯示設定，這個做法與現有筆記本基本調整作業負載已有一定程度重合。

此外，MSI展示了一款名為AI Artist的軟體，它利用流行的穩定差異生成AI藝術框架在本地完成圖像生成。雖Windows Copilot和其他服務也能完成類似工作，但AI Artist直接在本地運行，操作性更強。Lenovo的NPU驅動AI願景似乎最具吸引力，名為「AI Now」的功能組合看起來真正實用，除了圖像生成外，它也能根據文本輸入自動設定壁紙，或啟用眼睛保護模式低照明濾鏡。此外，它能根據你的使用情况自行調整電池設定。

智能科技產品為電子業闢新市場

而筆者認為除AI PC及AI手機外，以人工智能技術衍生出來的智能科技產品將為電子產業開闢一個新市場。就好像在CES發布的Rabbit R1，橙紅色機身上配備2.88吋觸控螢幕、可以360度旋轉的相機鏡頭，還搭載2.3GHz MediaTek聯發科處理器、4GB＋128GB儲存空間、1000mAh電池，並支援4G和Wi-Fi連接功能。

Rabbit R1使用自家的操作系統rabbitOS，使用者以聲控的方式對Rabbit R1下達指令，加入Spotify、Uber等服務帳號，可執行音樂播放、叫車、訂餐、旅遊規劃，甚至根據冰箱中的食材建議低卡料理食譜等等服務。

總體來說，NPU目前剛出現在PC上，相關應用從有趣小功能上，但以實用性來說還需一段時間，但NPU帶來的潛力卻是筆者所期待。對用家而言，如希望提升電腦算力，今日還是買張強力的顯卡較買AI個人電腦更為實際。

香港電腦商會主席及WebX產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

上 / 下一篇新聞

會德豐籲政府全面「撤辣」救市 倡預算案「派糖」 調減市民印花稅
會德豐籲政府全面「撤辣」救市 倡預算案「派糖」 調減市民印花稅
積極支援社企 倡商界履行社會責任
積極支援社企 倡商界履行社會責任
十大屋苑周末6成交 個半月新低
十大屋苑周末6成交 個半月新低
啟德本月錄48宗租賃 嘉匯兩房租2.26萬
啟德本月錄48宗租賃 嘉匯兩房租2.26萬
揚海原撻訂1房949萬重售 平兩年前19%
揚海原撻訂1房949萬重售 平兩年前19%
上月商舖租務總額 3135萬挫近兩成
上月商舖租務總額 3135萬挫近兩成
華資券商持牌人高位流失最多八成 中資行逆市擴張 中金中信里昂人數破紀錄
華資券商持牌人高位流失最多八成 中資行逆市擴張 中金中信里昂人數破紀錄
外資行業務多元化 較易應對市場逆境
外資行業務多元化 較易應對市場逆境
紛美捲蒙牛伊利爭鬥 周五EGM角力
紛美捲蒙牛伊利爭鬥 周五EGM角力
微盟研分拆不足一周即煞停
微盟研分拆不足一周即煞停
瑞士寶盛Laxminarayan：今年續看好美股 料盈利增長理想
瑞士寶盛Laxminarayan：今年續看好美股 料盈利增長理想
瑞士寶盛鄧啟志：作為香港人 最重要恒指止跌
瑞士寶盛鄧啟志：作為香港人 最重要恒指止跌
法巴譚慧敏：用保本結構產品買港股較佳
法巴譚慧敏：用保本結構產品買港股較佳
小菜園毋須靠加盟 速擁逾500店
小菜園毋須靠加盟 速擁逾500店
銀公研能否取代實體支票 擬今年訂路線圖做諮詢 探討用戶習慣
銀公研能否取代實體支票 擬今年訂路線圖做諮詢 探討用戶習慣
萬天擬拓灣區食肆零售 爭取投資者參與融資
萬天擬拓灣區食肆零售 爭取投資者參與融資
對冲基金橋水Two Sigma去年投資內地獲利 AUM大增
對冲基金橋水Two Sigma去年投資內地獲利 AUM大增
字幕眼鏡 助聽障人士「看到」別人說話
字幕眼鏡 助聽障人士「看到」別人說話
聽障企業家：曾吃盡苦頭
聽障企業家：曾吃盡苦頭
延期年金 vs. 可扣稅MPF 如何選擇？
延期年金 vs. 可扣稅MPF 如何選擇？
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：日圓貶值利好 日經Call 10090
金子：日圓貶值利好 日經Call 10090
張兆聰：比特幣4萬美元有支持 可收集
張兆聰：比特幣4萬美元有支持 可收集
張兆聰：做空波動指數 可買SVOL
張兆聰：做空波動指數 可買SVOL
伍禮賢：匯控回購利好股價 受惠息差升
伍禮賢：匯控回購利好股價 受惠息差升
溫傑：申洲股價料已反映負面因素
溫傑：申洲股價料已反映負面因素
陳大為：扭曲孳息曲線無助脫困
陳大為：扭曲孳息曲線無助脫困
袁國守：春運近 廣深鐵路短炒一轉
袁國守：春運近 廣深鐵路短炒一轉
謝偉銓：嚴打濫用公屋 助有需要市民「上樓」
謝偉銓：嚴打濫用公屋 助有需要市民「上樓」
艾雲豪：從《但願人長久》看新移民貢獻
艾雲豪：從《但願人長久》看新移民貢獻
子女欲海外升學 留意多元貨幣儲蓄
子女欲海外升學 留意多元貨幣儲蓄
沈永年：深圳Costco帶來購物新體驗
沈永年：深圳Costco帶來購物新體驗
涂國彬：美數據未支持短期減息 金價或受壓
涂國彬：美數據未支持短期減息 金價或受壓
陳正犖：澳元短期超賣 或上望0.669阻力
陳正犖：澳元短期超賣 或上望0.669阻力
安昀：中資盈利料好轉 A股估值吸引
安昀：中資盈利料好轉 A股估值吸引
袁國守：市場對港股失信心 投資放眼全球
袁國守：市場對港股失信心 投資放眼全球
林少陽：港府須正視財赤 開源節流
林少陽：港府須正視財赤 開源節流
技術取勝：聯想處50周線之上
技術取勝：聯想處50周線之上
李聲揚：解決財赤良方：谷樓市
李聲揚：解決財赤良方：谷樓市
蔡金強：懷念人多好辦事的時代
蔡金強：懷念人多好辦事的時代
李順威：儲局似「盲人騎瞎馬」
李順威：儲局似「盲人騎瞎馬」
劉思明：港股向下突破 有望加快尋底
劉思明：港股向下突破 有望加快尋底
瑞銀亞洲：再創34年新高 日經購10017
瑞銀亞洲：再創34年新高 日經購10017
摩根大通亞洲：部署日圓回升 日港購10096
摩根大通亞洲：部署日圓回升 日港購10096
周顯：睇《繁花》想起「阿毛燉品」
周顯：睇《繁花》想起「阿毛燉品」
王弼：日股火紅 豐田形勢好
王弼：日股火紅 豐田形勢好
曾淵滄：投機市場愈貴愈吸引
曾淵滄：投機市場愈貴愈吸引
湯文亮：政府如何吸引地產商買地
湯文亮：政府如何吸引地產商買地
陳永傑：聯儲官員速轉軚撐減息
陳永傑：聯儲官員速轉軚撐減息
廖偉強：挽回市場信心是重中之重
廖偉強：挽回市場信心是重中之重
布少明：租金回報升 成入市誘因
布少明：租金回報升 成入市誘因
馬泰陽：利好浮現 龍年樓市騰飛
馬泰陽：利好浮現 龍年樓市騰飛
HOLBORN特色戶景觀靚 空間感佳
HOLBORN特色戶景觀靚 空間感佳
業主願減價 盈翠成交增
業主願減價 盈翠成交增
經濟料軟着陸 MPF可吼環球股票
經濟料軟着陸 MPF可吼環球股票