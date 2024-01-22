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經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：春運近 廣深鐵路短炒一轉

【明報專訊】內地春運本周五（26日）展開，規模之大世間罕見，故不少人稱之為一年一度的「人類大遷徙」。為期40天的春運，每年流動人次以數十億計，其間民航、鐵路及公路等交通需求暴增，相關受惠股有機會借勢走高，惟近日大市表現欠佳，因此只宜投機短炒，一旦勢頭不對勁，要馬上止蝕離場。

今年春運由本周五開始，直至3月5日，一共40天。國新辦上周舉行2024年春運形勢及工作安排新聞發布會，預料今年春運有約90億人次出遊、探親及消閒等，估計或創歷史新高；當中料有80%人流自駕出行，其餘18億人次經鐵路、公路、民航及水運客運出行。

由於春運其間交通需求較平日驟升，航空和鐵路公司收入勢增，農曆新年前這類春運概念股有望炒一轉，惜港股今年開局慘不忍睹，所以只可「雞仔注」入市，無論之後爆邊升或跌，都要嚴守止賺止蝕，若能發一個小小新年財便應「功成身退」。

過去1個月逆市升近一成

春運概念股中，廣深鐵路（0525）屬正路之選，因公司主要經營鐵路客貨運輸及長途旅客列車運輸業務；其中營運的深圳—廣州—坪石段鐵路，里程約481公里，是中國鐵路交通網的主要組成部分，直接受惠遊人如鯽的春運。

即使撇除春運因素，廣深鐵路基本面已顯著改善，受新冠疫情影響，連蝕3年後，去年首3季終扭虧為盈，期內營業額按年升25.8%至191.79億元（人民幣，下同），虧轉盈賺10.19億元，相比疫情前2019年全年純利7.48億元，還高出36.2%。長遠而言，廣深鐵路得益於全國高鐵建設佈局，作為華南鐵路龍頭，盈利增長有望進一步回升。

况且，近日廣深鐵路股價表現算硬淨，就算上周未能倖免跟隨大市捱沽，但過去1個月仍錄得近一成升幅，期內恒指則累瀉6.7%；在春運開始前，若守得住20天線約1.57元可小注買入，博重上1.7元。

首都機場國航或新春前後起飛

當然，春運概念股題材廣泛，不限於鐵路股，機場和航空股如首都機場（0694）及國航（0753）也可能新春前後「起飛」，值得多望兩眼。

光大證券預計，今年航空客運供需兩端能保持恢復，航空公司盈利能力也將繼續修復，建議關注國航、春秋航空（滬：601021）及白雲機場（滬：600004）等。另外，內地民眾出門，在途中愛吃即食麵，故技術上超賣、股價低殘的內需股如康師傅（0322）及統一（0220）可冷敲，但亦僅宜小注怡情。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

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