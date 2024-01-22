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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：申洲股價料已反映負面因素

【明報專訊】申洲國際（2313）是中國服裝代工龍頭，主要業務是以代工方式為客戶製造針織品。其共有4類產品，包括運動、休閒、內衣及其他針織品；以收入計，分別佔74%、20%、5%及不足1%。而國家方面，國際銷售佔73%（當中主要為歐洲、美國及日本），內地銷售佔比為27%。

客戶去庫存累去年業績

管理層曾於去年年中指出，外需增長疲軟、內需復蘇緩慢，以及零售端去庫存的疊加影響，成為了行業發展的最大挑戰。受整體行業情况影響，集團去年上半年收入115.6億元人民幣，按年跌15%。主要受累全球市場需求疲軟，尤其是歐洲和美國的需求降幅較大，以及期內多數零售品牌商尚處於去庫存期，影響了客戶對當期銷售的採購需求。若以產品計，休閒及內衣均有增長，而運動及其他針織品則出現倒退。

由於後者佔收入比重非常少，反映集團上半年收入下跌主要由於運動類產品的銷售收入減少所導致。期內相關收入由2022年上半年的約107億元人民幣，減少19.9%至85.6億元人民幣。受累收入回落，同期純利按年跌10.1%至21.3億元人民幣；期內毛利率及淨利率維持在22%及18%左右。

仔細分析不同品牌，Nike及Adidas佔申洲的銷售近50%，基於去年上半年他們仍處於去庫存期，令歐美訂單減少。反觀，休閒類產品銷售（當中UNIQLO佔申洲收入21%）則按年增10%，主要是日本及中國市場需求上升。由此可見，Nike及Adidas何時完成去庫存，或為集團業績，甚至是股價表現的其中一個重要因素。

誠如管理層於去年的半年年報所表示，品牌商去庫存壓力已有緩解，消費需求亦逐步恢復增長，預期去年下半年業務的按年比較將優於今年上半年。市場進一步預期申洲國際的收入會於2024年恢復增長動力，由今年計3年的平均增長約15%；加上產能利用率逐步修復有望帶動毛利率提升，業績有望穩健快速增長，值得投資者關注。提到產能利用率，於去年中集團位於柬埔寨的新成衣工廠的生產效率已有明顯提升，印花、繡花等生產工序亦配套完整。而於越南的新建客戶專用工廠亦已投入使用，並加大了自動化設備的應用，都有利提升營運效率。

留意主要客戶銷售情况

在看好之餘，預期集團主要客戶的業績及銷售，將繼續影響其業務及股價表現，大家需要持續關注。事實上，集團其中一間主要的代工客戶Nike早前更新預計，全年收入只增長1%，低於原先指引的中個位數百分比增長。消息公布後，申洲股價一度下挫，但相信現價已大致就負面因素作出反應。目前集團估值合理，近日股價下跌或源於大市下挫，建議戰友可於大市回穩後分段吸納，作中線部署，若今年業績理想，潛在上升空間吸引。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

相關字詞﹕財經專欄 申洲國際 溫傑

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