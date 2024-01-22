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經濟
鄺翠玲 理財信箱

延期年金 vs. 可扣稅MPF 如何選擇？

【明報專訊】大家有聽說過「扣稅三寶」嗎？它是指3類政府特定、根據供款額而提供額外免稅額的金融方案，即自願醫保、延期年金及可扣稅強積金（MPF）。顧名思義，自願醫保方案是實報實銷的醫療保險方案，每名受保人可獲得免稅額8000元；而延期年金和可扣稅強積金的概念則是相類似，兩者都是以儲蓄增值為主要目標，免稅額也是每人每年6萬元。

延期年金是年金產品，在供款期內可獲得額外免稅額，它具有較平穩的派息及滾存功能，但需要較長時間才能提供較佳的回報。普遍來說，5年供款期的回本期（即退保價值超過總供款）約為第8年，要達到供款額150%的回報，約需要16年至18年不等。客人可以選擇繼續滾存，或在合適的時間提款，甚至取消戶口。

延期年金較適合年輕人 較多時間滾存

至於可扣稅強積金，很多客人對它的概念或也許不太清晰。他既不是強制性的強積金供款，也不是自願性供款，它是一個獨立戶口，基金選擇也是採用同一強積金營運商的基金系列：股票基金、債券基金、股債混合基金及保守基金等等。在某一個財政年度，客人如有供款，那一年便可獲得相應的額外免稅額，而由於是用強積金作為主項，實際回報是難以預計的，當然若遇着牛市，回報可以很理想；反之遇着熊市，若未能及時改變投資策略，或會錄得負回報。

那麼什麼客人較適合延期年金？什麼客人較適合可扣稅強積金呢？純粹以產品的整體概念來看：

1）延期年金較適合年輕的客人，由於50歲以下的客人日後有較長的工齡，他們可以有較充足的時間作滾存，在熊市環境尤其較有優勢；

2）可扣稅強積金較適合年長的客人，如客人準備或已「登陸」，這是一個不錯的選擇──因應客人的退休策劃，如客人提早退休，大可考慮不另作供款，靜待65歲時取回款項（繼續滾存也可），當然這類客人也不宜太冒險，建議選擇較低風險甚至是保本 / 儲蓄基金，以不變應萬變。

舉一個簡單例子，陳先生現時45歲，安排了延期年金5年供款，每年供款6萬元，每年節省的稅項8800元，在他65歲時可安排提取年金每年約37,000元，為期20年。

另一位客人55歲的李先生，採用同樣的延期年金，他可節省的稅款和陳先生相若；而由於李先生比陳先生年長10年，若他也是希望在65歲時提取年金，那麼他每年可提取的年金約為28,000元，比陳先生少約25%。純粹以回報來看，李先生的情况的確是略為失色，但不要忘記他完成供款期後5年便開始提取年金，反之陳先生在供款期滿後有15年的時間作為滾存期，比李先生多了足足10年，正好印證我們時常掛在口邊：「時間是理財增值的最好朋友」這句說話。

時間是理財增值最好朋友

如果較年輕的陳先生採用可扣稅強積金，情况會怎樣呢？首先他在65歲（或60歲申報提早退休）前不能夠提取款項，資金靈活度較弱；另外他的總回報也較受市場經濟環境影響。

（本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。）

鄺翠玲 美聯金融集團副總裁

理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄺翠玲 理財信箱]

相關字詞﹕財經專欄 扣稅三寶 理財信箱

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