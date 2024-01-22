對冲基金橋水Two Sigma去年投資內地獲利 AUM大增

有人歡喜有人愁，中國經濟疫後復蘇乏力及內房問題拖累，滬深300指數去年累跌11.7%，許多投資公司亦紛紛想仿效橋水的成功，通過投資大宗商品和衍生品等替代資產類別，惟其回報率則不如這兩家全球最大對冲基金公司的基金高。據公開資料顯示，去年共771隻內地多策略對冲基金，僅平均錄得2.8%的回報率。

橋水中國基金投資黃金ETF報捷

報道引述深圳榮智投資顧問的副總裁張忠玉表示：「全球對冲基金知道如何應對熊市，因為他們經歷過無數的起伏。」、「大多數中國基金只懂得在牛市中賺錢。」

有橋水高層於路演時表示，橋水旗下的全天候策略中國私募基金，其大宗商品投資為黃金ETF，其ETF於去年的跌市中，錄得雙位數回報，推升整體基金回報表現。

據公開資料顯示，多個上海及深圳的黃金ETF上市公司，均於去年上半年將橋水旗下的全天候策略中國私募基金，列入頭十大的持有人；而去年橋水中國發行共56個投資產品，為有史而來的高位。