萬天擬拓灣區食肆零售 爭取投資者參與融資

欲將泰國榴槤巴西白糖進口灣區

他指：「集團希望發展成為全球綠色食品供應商，發展大灣區市場是第一步，並計劃將泰國的榴槤、波士頓龍蝦、巴西白糖等進口大灣區，或將東南亞食品輸往中東。」鍾學勇續稱，香港居中會作為總部，深圳則作為其供應鏈全球總部，中山會成為產業總部，開發食品、零售等業務。在零售領域，他們開發海鮮市場、社區店等。

在大灣區市場發展方面，鍾學勇說，食品貿易環節會聚焦大品類食材，計劃到2026至2027年時開發海鹽、白糖、榴槤、燕窩、白米等共30項單品類供應，爭取每大類食品銷售額達10億元。三大高蛋品質食品如牛肉、海產及水果將會是開發重點。目前集團已經在區內供應白糖、榴槤、牛肉等5大類食品。此外，該集團亦擬在未來兩至三年發展約2000個天空農場供應區內市場。在下游領域，他說，集團擬開設近300間食肆，包括大眾化大牌檔、天空花園風格的西式食肆，甚至擬打造米芝蓮級數的食府。其透過與合作伙伴，他冀供應食品約2000間學校及數百間超級市場，以至餐飲連鎖、學校、飯堂等。

擬年底開發中東市場 主打綠色食品

除在大灣區發展，鍾學勇稱集團已於今年打入東南亞市場，並擬今年底開發中東市場，主打綠色食品，亦考慮發展清真食品市場。他估計上游業務日後會佔集團80%業務比重，中、下游業務則佔比20%。線上業務則佔比約20%。在業務發展成熟時，他估計淨利潤率約有3個百分點。

在組建業務過程中，他不諱言要涉及較多投資。他說集團在去年6月份完成供股集資逾一億元，引入鄧普頓基金及華夏基金等參與，亦獲李家傑入股，他期望進一步引入大規模的ESG基金或其他家族參與投資，加上獲銀行授信額度融資，料有助支持業務發展。