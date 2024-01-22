銀公研能否取代實體支票 擬今年訂路線圖做諮詢 探討用戶習慣

明報記者 歐陽偉昉

實體支票使用已久，銀行曾在2015年底推出電子支票惟反應欠佳。林慧虹表示，疫情其間電子支付渠道使用明顯提升，市民使用習慣有變，認為是探討實體支票發展的好時間。她明白市民有不同習慣和需要，會在鼓勵教育電子轉帳渠道，和提供支付選擇之間作出平衡。公會將會評估不同方案，路線圖亦非一兩年內完結。港交所（0388）擬今年開始在惡劣天氣維持交易，但有實體支票無法在當日存入的問題，林慧虹指探討支票使用與打風開市，兩者並沒有關係。

擬本月伙金管局訪泰國洽金融合作

公會今年另一項工作重點，為進一步協助香港鞏固國際金融中心角色。林慧虹表示，九成會員銀行認同東盟各國是今年加強合作的重點市場，公會計劃與金管局在本月底出訪泰國，與當地銀行同業和監管機構會面，探討政策合作和當地經濟環境，並計劃上半年進行另外兩次東南亞訪問。

拓展大灣區業務方面，林慧虹表示公會將持續推進跨境資本與人才流通，配合跨境理財通修訂、跨境數據等政策實施的準備。去年12月，金管局就在港落實跨境理財通放寬修訂向業界展開諮詢，林慧虹指業界對修訂原則表示歡迎，在執行細節需要向當局澄清，預期最終方案不會有很大差別，期望可在今年首季落實。

稱業界無高度信貸集中風險

銀公另外兩項工作重點，包括保障消費者和投資者，提升防騙措施及客戶保障，例如使用可疑識別代號警示、銀行間資訊交換等；以及培育、吸引和挽留人才，在新經濟、ESG、金融科技、AI等新興產業，為員工提供技能提升及再培訓。

近日市傳有本港銀行停向部分高槓桿和財務欠佳的本港發展商批出新貸款，以及收縮現有貸款或要求發展商提供更多抵押品。林慧虹表示，各間銀行的貸款資產和風險取態不一，銀行會在防止貸款集中個別行業，以及與支持香港經濟之間取得平衡。截至去年第3季末，港銀特定分類貸款為1.61%，她指香港銀行管理信貸風險，和金管局監管皆相當審慎，現時不認為銀行體系有高度信貸集中風險。