法巴譚慧敏：用保本結構產品買港股較佳

法巴譚慧敏表示，中國股市市值很大，不論是本港或內地股市也好，外國投資者過去多年買入不少股票，例如去年初炒內地走出疫情、經濟復常便曾積極掃貨，但由於過去一年內地經濟表現不似預期，她相信外資現已沽出八成至九成的中國股票，她表示：「我覺得目前外資對中國股市已由悲觀情緒主導，大家好像已不理發生什麼事也好，都會沽貨。」

譚慧敏指出，去年底開始不少歐洲及美國資產管理公司旗下中國股票基金，面對龐大的客戶贖回壓力，故基金經理亦被迫沽出中國股票套現：「如果客戶不再願意投資中國的話，中國股票基金別無選擇唯有沽貨，所以中國股市亦一直有沽壓。」

外資沽售壓力上半年或仍持續

向前望的話，譚慧敏認為，即使環球股票基金經理現時已普遍低配中國，但這些基金始終仍然持有中國股票，換言之，來自外資的沽售壓力可能在今年上半年仍會持續，她表示：「其實外資已經走了很多，但始終仍然未走清，故此如果要繼續走的話，仍然可以繼續走，尤其是如果外資擔心中國經濟增長繼續放緩及企業盈利預測繼續被下調的話。」

譚慧敏認為，目前中國股市主要潛在利好因素，是政府可以出台一些重大政策支持經濟增長，但會否以及何時出台相關政策仍屬未知之數，她表示：「正面些去看，由於大家已看得很淡，如果中國政府真的出台有驚喜的政策，大力支持經濟增長，股市可能會有一個好好的反彈，但最大問題是我們不知道這會不會出現、何時才會出現。」

港股近日買盤料內地資金為主

就港股而言，恒指上周二收報15,865點，跌穿去年12月11日低位15972點後繼續向下，上周五收報15,308點（見圖），譚慧敏形容，恒指近月一浪低於一浪，技術走勢明顯欠佳，而且暫時亦看不到有何催化劑，可以支持恒指持續反彈。

數據顯示，港股通上周五成交錄淨買入10.31億元。譚慧敏估計，近日仍買入港股的主要是內地資金。

近年港股波動大 保本愈來愈重要

由於港股短期仍面對很多不明朗因素，故譚慧敏認為，現時投資港股最重要是保本，故法國巴黎財富管理提供在保本前題下有機會賺取所掛鈎港股升幅的結構性產品予客戶選擇，她表示：「以結構性產品去投資港股，而非直接買入港股，這樣既可賺取港股上升所帶來的好處，亦可以保本。近年經歷了這麼多事情，投資者都知道保本很重要，賭股價升跌沒關係，但起碼股價跌的時候仍然可以取回本金，否則若跟隨股價下跌的話，隨時便會損失5%或10%。」

譚慧敏並沒有進一步解釋上述港股保本結構性產品的細節。《Money Monday》認為，在目前本港定期存款利率普遍高達4厘的情况下，投資者敘做定期存款可以無風險地賺取4厘回報，把有關利息收入用來買入港股或相關認購期權，變相也是在保住定期存款本金之餘，也可把握港股的潛在升浪。

較看好中資電訊電動車濠賭股

港股眾多板塊中，譚慧敏比較看好中資電動車股、電訊股及濠賭股：「恒指跌穿16,000點後，我覺得如果你要撈港股，可以電動車此板塊為優先選擇，原因是此行業增長迅速，亦獲國策支持；另外，我認為亦可以留意中資電訊股，原因是股息率高，市場對於數據需求亦與日俱增；濠賭股方面，澳門旅客現已接近返回新冠疫情爆發前的水平，同樣值得留意。」

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