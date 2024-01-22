瑞士寶盛鄧啟志：作為香港人 最重要恒指止跌

港地產股資產折讓超過60%

記者翻查彭博數據，以上周五收市價15,308點計，恒指市盈率跌至8.13倍，低於2022年10月低位時的8.27倍，料為最少10年以來低位。在藍籌眾多板塊中，Mark Matthews指出，本港地產股股價對比每股資產淨值折讓（Discount to NAV）現時已超過60%，與1988年以來平均折讓率不足30%比較，屬低接近兩個標準差，明顯出現超賣，故他相信有關股價有反彈空間。

博反彈吼港地產中資科網股

鄧啟志解釋，即使瑞士寶盛預測今年本港住宅樓價將下跌5%至10%，而且本港地產股所持有投資物業組合的資產淨值（NAV）亦有被下調空間，但由於目前股價對比每股資產淨值折讓高達逾60%，已經充分反映負面因素，他表示：「我們知道本港地產股基本面是有挑戰的，只不過現時市場的看法實屬太悲觀，所有壞消息料已反映，故股價有反彈空間，例如若新盤銷售改善或美國開始減息，股價便有機會從現時低位回升10%至15%。」

除了本港地產股值博外，鄧啟志指出，假如恒指短期真的出現反彈，根據過去兩三年經驗，中資科網龍頭股股價往往也會有較佳表現：「以前中資科網股是結構性增長故事，近年則變了周期性的故事，此板塊啤打系數（beta）是比較高的，故投資者覺得港股會反彈的時候，第一時間便會去買。」

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