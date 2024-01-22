微盟研分拆不足一周即煞停

公司強調，終止潛在交易料對業務營運及財務狀况，和其股東的整體利益不會造成重大不利影響。微盟上周二提出將全資附屬公司上海微盟文化傳媒約五成以上股權作轉讓，以及尋求將該公司於內地實現整體或部分上市。

微盟亦透露其業務經營保持穩健增長，經營虧損同比大幅減少，去年下半年經營現金流已錄得淨流入；微盟續指出，大客戶留存率高，其企服業務保持平穩增長。而受益於視頻號廣告的增長，預計今年微盟營銷業務依舊維持高速增長。

稱伺機回購股份 主要股東擬增持

國際業務方面，微盟表示其國際業務進展順利，而中東地區已有多個待簽約項目，預計會成為集團的增長點；公司管理層亦將會繼續專注集團主營業務發展，同時亦對集團的業務前景充滿信心。

微盟亦指出，將繼續關注市况，選擇合適的時機，按去年股東會授予回購不超過一成股份的權利，以於公開市場回購股份。公司董事會亦表示，相信股份回購將顯示對微盟業務展望及前景的信心，並將最終為股東創造價值。

此外，微盟亦指其主要股東孫濤勇，對集團整體前景及增長潛力懷有十足信心，計劃於今日起計半年內，連同其緊密聯繫人根據市場情况，適時通過於公開市場收購公司股份，以進一步增持微盟股權。