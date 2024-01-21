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經濟
2024年1月21日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
AI股做好 標指道指再創新高 分析：倘美聯儲3月息率不變 股市或有回調風險
三藩市聯儲行長：考慮減息仍為時過早
慧景園遺產貨減價630萬沽出
中國轉增持美債124億美元
OpenAI傳集資逾百億美元建半導體廠
金監總局：有效防範化解重大金融風險
蘋果內地官網罕有年初減價促銷 iPhone 15系列最多減500元
張宗永：我和我的猶太同事
薛偉傑：無扇葉樓底扇 寧靜省電風力柔和
馮其十：內地經濟展現韌性 今年迎更難「大考」
馮其十：內地經濟展現韌性 今年迎更難「大考」
【明報專訊】去年內地GDP同比增速達5.2%，經濟韌性扛住考驗。展望今年，國際環境愈發嚴峻，內地經濟或將迎更難「大考」。
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AI股做好 標指道指再創新高 分析：倘美聯儲3月息率不變 股市或有回調風險
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