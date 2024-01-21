薛偉傑：無扇葉樓底扇 寧靜省電風力柔和

這款無扇葉樓底扇的直徑為34吋，共有6級風速，由每分鐘80轉至每分鐘280轉；功率最低只是2W，最高是50W。第1級風速的噪音只是33至35dB，而第6級風速的噪音也不過是40至43dB。

港售價5000多元 全球累售逾3萬部

這款樓底扇還在中央部分整合了一枚LED燈（白光/黃光），可以避免用戶在天花板分別安裝樓底扇和電燈的麻煩。此外，它是以遙控器控制，毋須將控制器安裝在牆壁。

售價方面，在美國是649.99美元，在香港是5000多港元。由推出至今，這款無扇葉樓底扇已在全球累積賣出超過3萬部。

在香港，其銷售是由代理商高翹國際（控股）有限公司（Golden Leaders）負責，累積銷量也超過1000部，客戶包括大中小學和幼稚園、餐廳、健身室等。有些學校喜歡它風力柔和，將它安裝在醫療室內。

Richard Halsall透露，這產品以往是交給印度的代工廠生產。近年為了提高質量和簡化管理，該公司不惜多付一些代工費用，將它轉交給台灣代工廠生產。另外，因應日本市場的要求，該公司正在研製另一款直徑略小的型號。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]