金監總局：有效防範化解重大金融風險

【明報專訊】國家金融監督管理總局昨日召會黨委會議，傳達金融監管工作要求。局長李雲澤表示，當局將有效防範化解重大金融風險，積極支持化解地方債務風險，優化房地產金融監管政策，加大對保障性住房等「三大工程」建設支持力度。另外，亦堅持與地方政府同責共擔，因地制宜、分類施策，加快推進中小金融機構改革化險，守住不發生系統性金融風險的底線。
另外，李雲澤又指出，當局將全面落實強監管、嚴監管要求，堅持以問題導向，把握實質風險，加強與其他金融監管部門和行業主管部門的協作配合，將所有金融活動全部納入監管。另外，當局亦會更佳統籌金融開放和安全，堅持「引進來」與「走出去」並重，穩步擴大制度型開放，並支持具有明顯特色和專長的外資機構，在財富管理、養老健康、不良處置等領域來華展業。
工行行長廖林接任黨委書記
此外，昨日工商銀行（1398）公布新人事安排，由行長廖林接替到齡卸任的陳四清出任黨委書記。按照慣例，待完成相關程序後，廖林將出任工行董事長一職。
廖林現年58歲，2019年11月加入工行出任副行長，2021年2月升任行長，之前於建設銀行（0939）工作30年，歷任多間地方分行行長後，於2017年3月出任建行首席風險官，翌年出任副行長。