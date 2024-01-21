OpenAI傳集資逾百億美元建半導體廠

消息人士稱，Altman正與中東投資者磋商融資，合作包括開發用於訓練和發展人工智能模型。此外，他同時還與台灣台積電（美：TSM）洽談，構建合作伙伴關係，以合作製造晶片。其他潛在合作伙伴，亦包括英特爾（美：INTC）及三星電子。Altman仍有一批潛在合作伙伴及投資者名單有待落實，籌集資金以發展晶片，包括投資一系列半導體生產設施等。

消息人士指Altman希望藉此應付對半導體不斷增長的需求，同時減低對Nvidia（美：NVDA）等晶片公司的依賴。他擔心隨著人工智能的普及，進行大範圍部署時會缺少足夠的晶片，目前一些人工智能相關晶片的預測產能，跟不上預期需求。OpenAI、G42、英特爾、微軟、軟銀和台積電對彭博社不予置評。

馬斯克否認xAI獲5億美元投資

另外，彭博引述消息人士稱，馬斯克旗下人工智能公司xAI，已獲得投資者承諾投資5億美元，惟馬斯克迅速透過其社交媒體平台X回覆，指有關報道不準確。報道指xAI正尋求以估值150億至200億美元進行融資，在未來數周內條款仍可能發生變化，包括有興趣投資者正在評估，能否獲得xAI股份以外的運算能力，或其他方式以代替持有xAI股份。