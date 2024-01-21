中國轉增持美債124億美元

連續7個月減持後首度增持

美國財政部國際資本流動報告顯示，中國內地去年10月美國國債持倉跌至7696億美元，為2009年以來新低，自去年3月以來，7個月連續減持997億美元，累減約11.5%。整體外資在11月增持美國國債2434億美元至7.81萬億美元，按月增長3.2%，去年10月底，市場對美國在2024年減息預期上升，10年期美債孳息率在5厘水平見頂，債價回升吸引外資增持。香港去年11月增持美債120億美元，連續第二個月增持，持倉增至2111億美元，持倉量排第14名。

薩默斯：高度擔憂中國經濟前景

此外，美國前財政部長薩默斯上周結束訪華行程，他接受彭博社訪問時表示，對中國經濟成長前景表示高度擔憂。他關注中國面對如何動用過剩儲蓄的問題，其中一部分浪費在基礎設施和房地產領域的過度投資。目前中國有壞帳積壓的風險，在需求不足和通貨緊縮的情况，壞帳問題會更為沉重而且陷入惡性循環。

薩默斯指中國經濟目前挑戰，與日本上世紀九十年代經濟低迷類似，不過他認為不應看淡中國，內地有大量技術優秀的官員。薩默斯同時警告，美國最終需要提高稅收，以解決巨額經常性預算赤字和支出增加的問題，或在未來數年需要納入議程。