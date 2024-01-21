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經濟
香港地產

慧景園遺產貨減價630萬沽出

【明報專訊】樓市淡靜，二手業主願擴闊議價空間出貨。東半山有豪宅物業放售6個月劈價逾600萬元出售，中原地產分行經理范珮兒表示，東半山春暉道慧景園最新錄成交，單位為3座中層B室，實用面積1182方呎，3房套連工人套房間隔。

以2570萬連車位易手

范珮兒透露，物業去年7月起在市場放售，當時叫價3200萬元，業主因應市况而調低叫價至2680萬元，近日獲用家垂青，終以2570萬元連一個車位易手，累積減價630萬元或約20%，實呎21,743元。

資料顯示，原業主早在1987年以147.3萬元購入，身故後單位以遺產形式由家人承繼，物業約37年帳面升值2422.7萬元或逾16倍。

英明苑已補價售430萬

另將軍澳居屋亦有劈價成交，世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳英明苑最新錄減價成交，單位為明志閣低層7室，實用面積554方呎，3房望園景單位，原業主去年11月起放售，當時叫價530萬元（已補地價）。原業主憂慮後市，願意調低叫價至480萬元，至近日獲買家洽詢，議價後終以430萬元（已補地價）易手，累積減價100萬元或19%，實呎7762元。

原業主2011年1月連地價以278萬元購入物業，持貨13年，帳面獲利152萬元，物業13年升值55%。

ONE SOHO售3伙 吸金逾1900萬

一手市場方面，未有焦點新盤推售，僅得貨尾盤撐場，昨日只錄零星成交。由信置（0083）、莊士機構（0367）與市建局合作的旺角山東街、已屆現樓的ONE SOHO，昨日售出3伙，單日吸金逾1900萬元，其中27樓B5室，實用面積308方呎，1房間隔，成交價約697萬元，實呎22,631元，是昨日售出的單位中，成交價及呎價最高的單位。

維港1號847萬售出1伙

據悉，ONE SOHO本月暫時售出19伙，套現逾1.2億元，而項目自2021年5月起，至今累售244伙，佔全盤322伙的76%，套現逾17億元。

另中海外（0688）旗下啟德現樓項目維港1號，昨日亦售出一伙，單位為2A座16樓C室，實用440方呎，屬兩房開放式廚房間隔，售價847萬元，實呎19,250元。

[香港地產]

相關字詞﹕中海外 市建局 信置 ONE SOHO 居屋 劈價成交

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