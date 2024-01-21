三藩市聯儲行長：考慮減息仍為時過早

強調正平衡通脹和失業政策目標

戴利表示，當局不希望太放鬆貨幣政策，否則通脹會停留在遠高於目標的水平。但她亦強調，當局正在平衡通脹和失業的政策目標，會在不提高失業率之下回復低通脹。當局亦不希望太快降至2%的目標水平，因為此舉會最終導致失業率大幅上升。

同樣今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）亦表示希望在放鬆貨幣政策前，確保通脹率穩步朝向2%的目標，基於經濟數據變化，他對減息時機持開放態度。

芝加哥聯儲行長古爾斯比（Austan Goolsbee）則稱，將在逐次議息會議作出減息決定，通脹持續下跌將有利減息討論。

市場押注3月減息概率降至53.8%

上周五公布的1月消費者信心升至78.8，大幅好過市場預期的70.2，加上早前公布的美國12月核心通脹略高於市場預期，服務業成本再次加速，市場上周降低聯儲局3月減息的預期，據芝商所FedWatch工具顯示，利率期貨市場預示減息概率為53.8%，較上周降27.2個百分點（見圖），維持利率不變的概率則由兩成回升至接近一半。

美匯指數連升3周 收復103水平

減息預期調整，帶動美國10年期國債收益率上周五收報4.13厘，下跌0.24%， 不過上周累升4.76%，收復4厘水平，美匯指數亦在上周收復103水平，上周五收報103.24，全周上升0.78%，連續第三周上升。非美貨幣以日圓較弱勢，市場預期日本央行在本周二會議維持超寬鬆政策，美元兌日圓上周五曾見148.81，日圓見去年11月以來低位，收市報148.15，全周下跌2.3%。