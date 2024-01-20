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2024年1月20日星期六
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大摩：低配中國股票成外資共識 騰訊挫2%領港股倒跌 全周瀉逾900點
匯豐降渣打盈測 目標價升至105元
穆迪降四大不良資管評級 華融「垃圾級」
中國實際使用外資 去年減8% 11年首跌
中信建投限槓桿沽空 信証否認停借貨
招行去年純利升6.2％ 不良貸率微跌
路透：內地叫停部分地方基建控債務
機管局債抽資 港拆息彈 分析：新春前銀根緊 1個月息或見5.2厘
新世界合資洽93億酒店再融資
沙特證交所購迪拜商交所33%
地方國資做基投 為內企來港IPO護航
匯豐料上半年樓價跌5% 稱新盤進取減價 籲減持新世界恒地
網易據指大裁員 傳媒遊戲業務重災
比特幣高位曾累挫15% 未受惠現貨ETF上市 險守4萬美元
英上月零售跌3.2% 3年最差
梅西百貨擬美關5門市 裁2350人
阿聯酋航空來港搶人才 爭聘機師
黃傑龍呻須多付300萬買垃圾袋
凱升公司秘書辭任 組一人董事會
本木納米戶438萬沽 3年勁蝕逾半 首宗二手即見血 實呎不足1.9萬元
深灣軒一周3成交 低層兩房650萬易手
甘道9號洋房66萬租出 呎租128元
CCL回穩一周後跌0.5% 重返2017年初水平
瓏碧貨尾劈價同日 呎價2萬標售兩伙
「木器大王」沽貨 4131萬售粉嶺工廈
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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