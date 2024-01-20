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經濟

香港地產

瓏碧貨尾劈價同日 呎價2萬標售兩伙

【明報專訊】樓市疲弱，近期多個新盤以減價作招徠，其中碧桂園（2007）旗下九龍城現樓瓏碧，周四晚（18日）突擊劈價約三成、以折實均呎1.76萬元加推3號價單涉30伙之際，同日透過招標售出兩伙，包括9樓實用面積414方呎D室兩房戶，成交價824萬元、實呎1.99萬元；另16樓實用面積281方呎C室1房戶，成交價665.7萬元、實呎2.36萬元，買家皆採180日成交期。連同上述新成交，瓏碧2022年中開售至今累沽約70伙，佔單位總數190伙近四成，套現近5.7億元。

值得留意，瓏碧最新減價約三成推出的新單位，不乏與上述成交單位同類、同景觀戶型；以全新3號價單內的21樓實用面積414方呎D室為例，如買家享盡最高21%折扣，折實價764.4萬元、折實實呎1.84萬元，反較新成交的9樓D室便宜約7%。

開放連家俬現樓示範單位

瓏碧亦開放全新1房連家俬現樓示範單位，為實用面積354方呎25樓K室、望九龍塘及九龍仔公園景；單位樓層高度約3.45米，賣點是可利用垂直立體設計，為住戶提供更多生活空間。

朗濤3309萬沽3房戶 3年成交期

綜合市場資訊，1月迄今整體新盤成交錄約285宗，其中鷹君（0041）大埔白石角朗濤，新售出1伙3房連儲物室戶，為第5座9樓A室，實用面積1325方呎，連車位成交價3309.2萬元、實呎2.49萬元，買家成交期1080日，即約3年；朗濤本月暫錄3宗、吸金逾7500萬元。新地（0016）天水圍YOHO WEST，本月亦沽逾30伙，新售出第2A座21樓實用面積454方呎A8室、第3A座45樓實用面積439方呎A3室，成交價552.9萬及557.1萬元、實呎1.21萬及1.26萬元。

佳寧娜（0126）牽頭、已展開收樓的深水埗佳悅，亦售出20樓E室，實用面積212方呎開放式戶，成交價465.4萬元、實呎2.19萬元；佳悅2022年中開售至今累沽46伙，套現逾2億元。

另恒地（0012）與5大代理行推新優惠，即日起至2月29日，購買旗下10個項目的各首10名買家，可獲贈新春禮盒，每個價值約8800元，適用於啟德跑區天瀧、港島東THE HOLBORN 、大角嘴利奧坊系列、西區藝里坊系列、粉嶺高爾夫‧御苑等。

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