本木納米戶438萬沽 3年勁蝕逾半 首宗二手即見血 實呎不足1.9萬元

合共提供172個單位的本木，由恒地（0012）於2020年底推售，當時首批折實均呎約2.39萬元，開放式戶入場費約575萬元。物業於2021年入伙，目前只餘數伙待售，屋苑剛錄首宗二手成交，單位為實用面積233方呎的高層B1室，開放式間隔，本月初以438萬元售出，實呎18,798元。原業主2021年4月673.6萬元、實呎28,910元一手購入，帳面已蝕235.6萬元或35%。由於原業主購入時需付樓價15%雙倍印花稅，涉及逾百萬元，連使費料實蝕逾341萬元或逾五成。

單位3年前一手呎價高見近2.9萬

據悉原業主曾把單位以月租1.5萬元租出，惟現時交吉出售。新買家登記名字則以普通話拼音，需付樓價1.5%印花稅，料為新香港人。事實上，上述單位原業主2015年底曾向恒地以逾441萬元購入大角嘴利奧坊．曉岸一個實用面積255方呎1房戶，惟於2016年3月選擇撻大訂，以樓價10%計，當時便遭發展商殺訂約44萬元。

據區內地理指出，本木現時只有約8個買賣放盤，放售價全屬帳面獲利。物業在2020年底開售後，就吸引藝人姚焯菲家人以約3000萬元連購兩伙，其中實用752方呎的高層A2室3房3套單位，現以4.2萬元招租，實用呎租約56元，以購入價約2100萬元計，租金回報約2.4厘。

專才880萬購天鑽3房移民蝕讓貨

事實上，多區續錄二手蝕讓，薄扶林道63 Pokfulam 2座中層B室，實用面積310方呎1房戶，以750萬元售出，實呎24,194元，原業主2018年966萬元一手購入，帳面貶值216萬元或22%，惟當時有機會獲發展商提供現金回贈，故未能計算實際蝕幅。旺角麥花臣匯1B座高層D室開放式戶，實用面積293方呎，以500萬元售出，實呎17,065元，原業主2015年約610.7萬元一手購入，連使費料實蝕約135萬元或約22%。

此外，中原地產分區經理吳日榮表示，大埔天鑽19座低層B室，實用面積744方呎，3房連套房及工人套房間隔，因原業主已移民，最終獲內地專才以880萬元承接，實呎11,828元。原業主2019年1052萬元購入，惟當時需付樓價15%雙倍印花稅，連使費料實蝕約340萬元或約32%。

明報記者