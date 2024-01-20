梅西百貨擬美關5門市 裁2350人

美通脹預期3年低 美股做好

不過美國消費者信心增，密歇根大學1月消費者情緒指數升至78.8，是2021年7月以來最高，而1年通脹預期跌至2.9%，是3年低位，助美股三大指數早段向上。

今次的改革計劃，時值梅西百貨總裁Tony Spring將於下月接替Jeff Gennette出任CEO的權力交接時間。梅西百貨正面臨來自激進投資者的壓力。這些投資者此前向梅西百貨提出58億美元的收購建議。梅西百貨近年已大幅削減門店數量，並曾在4年前宣布關閉125個門市的計劃，迄今已關閉其中80個。該公司現正改革一些自家品牌，並在商場以外的地點開設較小型的商店，以迎合市郊的消費者需求。

由於零售市場競爭激烈，梅西也要面臨轉型挑戰，期望能吸引更多網購消費者，與亞馬遜、SHEIN等電商競爭。《華爾街日報》引述知情人士稱，該公司將升級數碼服務，以提升消費者的網上購物體驗。

（綜合報道）

[國際金融]