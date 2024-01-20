比特幣高位曾累挫15% 未受惠現貨ETF上市 險守4萬美元

部分市場人士曾預期現貨ETF上市，將成為加密貨幣成為主流資產的分水嶺，惟比特幣價格如今卻反彈乏力，今年以來表現跑輸主要資產類別（圖）。部分市場人士將比特幣投資熱潮降溫，歸咎於市場下調對主要央行的減息預期，影響到加密貨幣等風險資產的投資氣氛，加上「買消息，賣事實」的市場操作，讓一些投資者選擇高位獲利。此外，Grayscale上周將旗下資產價值約250億美元的比特幣信託基金（GBTC）直接轉換為現貨ETF後，迄今錄得約16億美元的淨流出，也引起市場關注。

Grayscale錄16億美元淨流出

《金融時報》的分析指出，比特幣現貨ETF上市以來，整體錄得大約30億美元的資金淨流入。若減去Grayscale的16億美元淨流出，意味ETF的淨流入為14億美元左右。資金重新分配，本來不會影響到比特幣價格，畢竟ETF市場未出現淨流出。不過市場對現貨ETF的反應未如此前預期般火爆，也為比特幣帶來回吐。

市場分析指出，並非所有GBTC的贖回，都流向其他收費較低的ETF，也有部分GBTC客戶打算先行獲利。GBTC以往容許擁有比特幣的投資者將比特幣交給Grayscale，以換取信託基金的場外交易單位，但投資者不能領回比特幣。GBTC轉換為ETF後，其客戶終於有機會贖回。《金融時報》指出，GBTC的投資者在過去一年，一直以低於資產淨值的折扣價購入GBTC基金，以便為其轉換為ETF做準備，待轉換ETF完成後沽貨獲利。

贖回壓力或拖累比特幣價格

根據《金融時報》先前估計，受GBTC的折扣價吸引，投資者去年在二級市場向GBTC投資了30億美元。若30億美元的金額正確，那麼已有一半投資額已先行獲利，另有一半仍可能面臨贖回，從而在未來幾周對比特幣價格造成壓力。CoinShares策略總監Meltem Demirors指出，GBTC被沽值得注意。該基金的單位往往被用作加密貨幣領域的融資手段，用作貸款抵押品，又或用於償還不良貸款。

GBTC被大量贖回，也為Grayscale帶來降低收費的壓力。與其他比特幣現貨ETF介乎0.2%至0.4%的收費相比，Grayscale的1.5%收費顯然過高，令部分客戶將資金轉向其他比特幣現貨ETF。

上周上市的9隻比特幣現貨ETF，當中貝萊德（BlackRock）旗下的iShares比特幣基金已錄得超過10億美元的淨流入，而富達投資（Fidelity）旗下的比特幣基金淨流入也達到8.8億美元。

不過Grayscale行政總裁Michael Sonnenshein認為收費物有所值，因為自己是規模最大的比特幣基金、擁有10年成功營運的紀錄，以及多元化的投資者基礎，並質疑上周獲批的ETF，大部分會被淘汰。

（綜合報道）

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