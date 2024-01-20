匯豐料上半年樓價跌5% 稱新盤進取減價 籲減持新世界恒地

明報記者 陳偉燊

該行指出，樓價料仍持續向下之勢，在短期內不見港府有政策放鬆，並了解到政府正密切監察樓市狀况，對香港樓市前景持審慎看法，亦料更多令人失望的情况將出現。發展商正重訂售價策略，近期新盤呎價持續低於同區二手水平（見圖）。在過去3個月，市場共識是將發展商的盈利預測下調7%，其料在即將到臨的業績期中，發展商可能提供悲觀的銷售指引。

該行相信，負面財務效應及加息環境，會進一步拖累市場情緒，並且會對實體市場構成壓力。

料港府短期不會撤辣

儘管當局已經在去年10月份放寬了若干需求管理措施，但該行指出，樓市仍待有意義的改善信號。在樓價去年已經下跌6.1%之後，其料今年上半年樓價仍要下跌5%後才見回穩。就算近期成交略為增加，但仍處於低水平。優才通寧願租樓而非買樓的趨勢持續，該等新增的租務需求入市下，該行料租金上升與樓價受壓的分歧趨勢可能仍會持續。

稱新地銷售佳 長實信置現金多

該行已見有發展商重訂售價策略，並且以具競爭性的價錢去推盤，若干項目更見發展商掙扎地試圖交出良好的銷售成績。但是亦有例外情况，例如新地元朗YOHO WEST第1期自去年12月份推出，在總數1393個單位中，有近1100伙售出，並且錄得銷售額58億元。該行相信，長實及信置等現金充足的發展商，會在逆市中處於較佳位置，並給予「買入」評級。至於新世界及恒地則因為在可預見的盈利會較弱，以及負債比同業為高，因此會處於弱勢，其給予兩股「減持」評級。