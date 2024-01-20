機管局債抽資 港拆息彈 分析：新春前銀根緊 1個月息或見5.2厘

明報記者 江陵凱

至於隔夜及1星期拆息昨報4.04679厘和4.38488厘，分別升1.51點子和跌0.48點子；中長線拆息方面，3個月拆息升2.39點子至4.76333厘；6個月拆息升2.8點子至4.76333厘；12個月拆息則升2.58點子至4.76191厘。

機管局零售債券於周三（17日）開始接受認購，最高發行金額為50億元，將於2月6日在港交所（0388）上市，多家銀行表示認購反應理想，其中匯豐表示首日認購的客戶人數，與去年政府零售綠債的首日數字相若。按去年綠債認總額300.03億元估算，若是次機管局零售債券認購金額相若的話，料抽債券的資金回籠前，將推升港元需求和港元拆息。

花旗大新匯立上調定存息

獨立外匯商品分析師盧楚仁稱，近期不同機構發債抽走資金以及許多公司均需要「撲水過年」，於農曆新年前發花紅及雙糧等，令原已緊繃的銀根更緊張，令港元拆息抽升，料拆息上揚的情况將持續，1個月港元拆息於近期有機會攀升至5.2厘。盧楚仁亦提到，先前路透社引述知情人士報道指出，有資金短缺的香港發展商，向私人貸款公司以高達20厘貸款息的情况亦願意借錢，加上近期個別銀行上調定存高息「搶錢」，均反映香港銀根緊繃的事實。

近日個別銀行均上調定存息，花旗將全新私人客戶業務戶口3個月定存息由5厘增至5.2厘；大新銀行3個月及6個月定存息由3.6厘及4.2厘分別上調至4.2厘和4.5厘；虛擬銀行匯立亦將3個月及6個月定存息由3厘及4厘分別加至4厘和4.5厘。