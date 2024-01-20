招行去年純利升6.2％ 不良貸率微跌

【明報專訊】招商銀行（3968）昨日收市後公布2023年度業績快報，去年純利按年上升約6.22%至1460.47億元（人民幣，下同），較去年首9個月的6.52%放緩。扣除非經常性損益的純利，按年上升6.18%至1460.47億元。招行稱，各項業務穩健開展，總體經營情况良好。