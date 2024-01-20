中國實際使用外資 去年減8% 11年首跌

【明報專訊】中國商務部發布，2023年1至12月中國實際使用外資金額11,339.1億元（人民幣，下同），按可比口徑同比下降8%，規模仍處歷史高點，但卻是2012年以來首次下跌。過往由2012年至2022年中國實際使用外資金額分別為跌3.7%、增5.25%、增1.7%、增6.4%、增4.1%、增7.9%、增3%、增2.1%、增6.2%、增14.9%及增6.3%。
服務業使用外資下跌13%
從業界來看，製造業去年實際使用外資金額為3179.2億元，下降1.8%，其中高技術製造業實際使用外資增長6.5%。醫療儀器設備及儀器製造業、電子及通訊設備製造業分別增長32.1%及12.2%。
服務業去年實際使用外資金額為7760.8億元，下降13.4%。建築業、科技成果轉化服務、研發與設計服務領域實際使用外資分別增長43.7%、8.9%及4.1%。另外，高科技產業引資為4233.4億元，佔實際使用外資金額比重為37.3%，較2022年全年提升1.2個百分點，創歷史新高。
法英對華投資增逾八成
從來源來看，法國、英國、荷蘭、瑞士、澳洲實際去年對華投資分別增長84.1%、81%、31.5%、21.4%、17.1%（包括透過自由港投資數據）。