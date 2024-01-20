中國實際使用外資 去年減8% 11年首跌

【明報專訊】中國商務部發布，2023年1至12月中國實際使用外資金額11,339.1億元（人民幣，下同），按可比口徑同比下降8%，規模仍處歷史高點，但卻是2012年以來首次下跌。過往由2012年至2022年中國實際使用外資金額分別為跌3.7%、增5.25%、增1.7%、增6.4%、增4.1%、增7.9%、增3%、增2.1%、增6.2%、增14.9%及增6.3%。