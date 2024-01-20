穆迪降四大不良資管評級 華融「垃圾級」

指普通股權一級資本臨巨大壓力

穆迪預期，除非華融獲得補充資本，否則未來12至18個月其普通股權一級資本繼續面臨巨大壓力。另外，穆迪亦預期未來一年至年半的盈利，繼續受資產減值增加影響，該行業務是透過收購不良資產，並透過重組獲得固定收益，房地產資產質量惡化，會令華融的相關資產質量繼續受壓。不過，因為華融為國有企業，預期在未來一年至年半，可以繼續從銀行獲得大量信貸額度。

穆迪昨日亦將東方資管降一級至Baa2級，信達（1359）跌穿A3，降一級至Baa1，與華融同為負面展望，反映內地房地產市場持續緊張和經濟增長放緩，對它們資產獲利能力、資產品質和資本狀况有壓力。另外兩大評級機構標普和惠譽，亦在去年9月和今年1月，曾經下調四大資管信用評級，不過華融在兩行評級維持在投資級水平。

穆迪同時將長城資管長期信用評級，下調一級至Baa3，僅差一級跌入垃圾級別，主要是由於長城在公司管治持續存在重大缺陷，以及資本狀况面臨壓力，該行延遲發布2022年業績，為合規和報告方面治理的重大缺陷，是穆迪降級的最主要因素。

長城已在周一（15日）宣布，會在4月底前公布2023年度業績，預期會有2022年財務數據，穆迪因應長城在2022年和2023年業績存不確定因素，維持將長城降級的審查。該行認為，由於內地房地產市場緊張和經濟成長放緩，長城的資產質量、獲利能力和核心股權一級資本面臨巨大壓力。