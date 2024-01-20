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經濟

匯豐降渣打盈測 目標價升至105元

【明報專訊】匯豐發表報告，將渣打（2888）目標價略為上調0.96%至105元，評級維持「買入」。報告預期渣打今年和明年面對貸款增長較低和利率下調的不利因素，將今年和明年每股盈利下調約5%。不過現時渣打今年股價對有形資產淨值僅為0.5倍，今年有形股本回報則有12%，估值吸引抵消盈利的不利影響。

渣打昨日收報56.85元，下跌0.61%。匯豐指由於年底市場波動減弱，影響資本市場業務收入，預期渣打去年第四季表現會稍弱，不過仍然預期全年在固定匯率下利潤按年增長有13%，有形股本回報率有10%，並會在年底業績宣布10億至12.5億美元的新回購。

去年港元高息，加上內房債務問題，影響去年本港離岸貸款業務 。據金管局數據，今年本港貸款總額按年低單位數跌，匯豐指未來數月趨勢不會逆轉，另該行預期聯儲局會在今年6月開始減息，至明年底累減1.5厘，港息下跌影響銀行息差，預期今年渣打淨息差下跌0.5厘，或使淨利息收入減少4.3億美元。

不過，匯豐指減息同時令資金成本較高的定存回流活期，減少對淨息差影響，渣打亦將減息納業績指引，該行預期2023年平均淨息差約1.7厘，2024年預期約1.75厘。匯豐估計將反映收入有8%至10%增長，似乎已反映在去年第3季時，市場對今年減息的估計幅度。該行預期現階段減息不會令渣打收入大幅下跌，財富管理收入可有雙位數增長。

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