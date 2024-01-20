大摩：低配中國股票成外資共識 騰訊挫2%領港股倒跌 全周瀉逾900點

全周計，恒指累跌935點或5.8%、國指累跌354點或6.5%、科指累跌340點或9.8%。至於滬指累跌1.7%，深證成指累跌2.33%。

大摩發表報告，統計80隻新興市場主動型基金的去年投資取向，每隻平均資產管理規模39億美元，合共達70隻基金選擇「中性」或「低配」持倉中國股票，佔統計數字的87.5%，平均低配比例為3.2%。當中有16隻歐美基金將主動配置予中國股票的資產比例介乎0（中性）至負2%，更有18隻歐美基金將有關投資比例介乎負2%至4%（見圖）。大摩表示，主動配置予中國股票的資產比例超配介乎2%至4%的有6隻，配置佔比超過10%的只有兩隻。若剩餘10隻新興市場基金將中國投資評級由「重倉」調整為「中性」，可能錄11億美元資金流出。

歐美主動型基金減持A股港股

此外，彭博社報道，據摩根士丹利分析顯示，追蹤基準指數的基金於本月至今已淨賣出3億美元的A股和港股，並引述EPFR數據稱，今年初歐美主動型基金繼續減持A股和港股，資金流出5.6億美元，而去年12月資金流出9.2億美元。

騰訊阿里美團拖低恒指60點

港股個別股份方面，重磅科網股受壓，騰訊控股（0700）跌2.3%至271.2元，阿里巴巴（9988）約跌1.7%至65.55元，持續回購股份的美團（3690）約跌1.6%至68.65元，三大重磅科網藍籌已拖低恒指60點。但獲大摩給予「增持」評級的友邦保險（1299）逆市做好，股價曾高見61.75元，收市仍升2%至60.45元，單隻推升恒指22點，以抵消部分跌幅。

分析：市場失耐性致股市下跌

第一上海首席策略師葉尚志指出，港股短期尋底格局未解除，恒指處於15,500點好淡分水線以下，大市成交不足1000億元，顯示市場觀望氣氛趨濃，由於市場料美國減息時間押後，加上內地通縮未改善，以致消費意欲下降，令市場失去耐性而令股市下跌。

明報記者