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經濟

香港地產

瓏碧推30伙折實均呎1.77萬 低兩年前三成

【明報專訊】樓市氣氛疲弱，綜合市場資訊，本月至今整體新盤成交暫錄約280宗之際，連日來再受股市波動等負面因素夾擊，再有新盤加入減價行列。碧桂園（2007）九龍城現樓瓏碧，昨突擊加推第3號價單涉30伙，新增優秀人才折扣，最高直減折扣由原來13%增至21%，整批折實均呎17,681元，比2022年第1、2號價單折實均呎低約三成。

地價成本高 新推單位或微蝕

瓏碧今次新推的30伙，折實均呎17,681元，較2022年5月第1、2號價單的折實均呎2.45萬、2.54萬元，低約三成。翻查資料，碧桂園等於2020年底完成項目補地價，每方呎樓面補價約6376元，連同項目購入價，估計每方呎地價成本約1.38萬元，連同建築費，今批新推單位有機會微蝕。

1房折實509萬入場

今批單位涵蓋開放式至兩房戶，實用213至414方呎，價單定價480.8萬元至990萬元，扣除最高21%折扣後，折實價379萬至782萬餘元，折實實呎1.62萬至1.88萬元；入場戶為5樓J室，實用213方呎開放式戶，折實價379萬元，折實實呎1.78萬元。

以今次新推出的7樓實用285方呎F室1房戶為例，向南望九龍城市景，扣除21%折扣後，折實價508.9萬元，折實實呎1.78萬元；而2022年1號價單、毗鄰同景觀的7樓實用283方呎E室1房戶，扣除當時13%折扣後，折實價727.5萬元，折實呎價2.57萬元，以呎價計，新推單位減幅為31%。

ASTER 3房特色戶4540萬沽

另瓏碧新價單中所有開放式及1房戶，均獲家具禮券優惠，買家額外支付2萬元，可獲雙層家具組合套裝。新盤市場昨日只錄零星成交，嘉里（0683）旗下跑馬地THE ASTER，代理消息指出，以4540萬元售出31樓A室，實用1249方呎3房連平台戶、實呎3.63萬元，料創項目成交價、呎價新高。

晉環兩房撻訂貨950萬成交

至於近日不乏撻大訂、路勁（1098）牽頭黃竹坑港島南岸晉環，新售出第2B座38樓B室，實用476方呎兩房戶，成交價950.3萬元、實呎1.99萬元；另英皇（0163）早前推新優惠，變相減價的香港仔澄天，亦售出7樓D室，實用400方呎兩房戶，成交價659.4萬元、實呎1.64萬元。

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