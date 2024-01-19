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經濟

香港地產

太古城本月18宗已超上月全月

【明報專訊】踏入2024年，本月已過逾兩周，部分大型屋苑二手交投較上月活躍，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，本月迄今暫錄18宗買賣，平均一日一宗成交，已超上月全月16宗成交。美聯助理區域經理錢敏義表示，太古城金星閣中層F室，實用701方呎，3房間隔，獲外區用家以1000萬元承接，實呎14,265元。 原業主1983年以約58萬元購入，持貨逾40年，帳面獲利約942萬元或逾16倍。錢氏補充，太古城本月至今1000萬元或以上成交僅佔約6宗。

第一城低層3房實呎不足萬元

新界指標屋苑沙田第一城，呎價再見新低。中原副區域營業經理伍錦基稱，沙田第一城第27座低層C室，實用688方呎，3房間隔，最新以650萬元沽出，實呎跌穿1萬元水平，僅9448元，屬近年新低。不過，上述單位原業主2007年以320萬元購入，帳面獲利330萬元或逾1倍。屋苑本月迄今暫錄12宗成交，逼近上月全月的13宗，平均實呎12,378元，與上月全月的12,383元相若。

新港城兩房548萬沽

24年升1.8倍

至於鄰區的馬鞍山，本月暫錄約47宗二手成交，按月增約六成多，當中新港城佔9宗，中原資深區域營業經理胡耀祖表示，新港城H座高層07室，實用363方呎，兩房間隔，以548萬元易手，實呎15,096元。原業主1999年197萬元購入，持貨約24年，帳面獲利約351萬元或約1.8倍。

栢麗豪園半年首開齋

3房實呎7375元

元朗區交投亦暢旺，本月累錄約31宗二手成交。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗栢麗豪園相隔約半年首錄成交，本月連錄3宗買賣，均屬3房單位，惟做價持續向下，其中屋苑5座低層C室，實用800方呎，3房1套間隔，連車位，以590萬元易手，實呎低見7375元，為同類單位2016年12月以來7年新低。原業主1998年1月412萬元買入，持貨約26年，帳面賺178萬元或43%。

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