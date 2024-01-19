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經濟

香港地產

海味大王「首置」購羅便臣道1號複式 涉資7000萬 陳樹渠家族放盤3年半劈四成沽

地產頭條片

【明報專訊】樓市持續調整，有本地老牌家族大幅劈價沽貨，同時亦有資深投資者趁機吸納傳統半山豪宅。由寶聲集團第三代、已故教育家陳樹渠第二子陳燿陽，以及其妻、前港姐亞軍李明慧持有中半山羅便臣道1號一伙被稱為「豪華遊艇之家」的複式大宅，早於2020年中、即疫情期間放售至今長達約3年半，終在上月底劈價4500萬元或39%，以7000萬元售予去年密密掃貨的「海味大王」庾柱林，打破屋苑約5年半以來的僵局。

資料顯示，上述單位為羅便臣道1號低層複式J室連兩個車位，實用面積2626方呎，上月底以7000萬元售出，實呎26,657元，為屋苑約5年半首宗成交個案，而呎價亦與約5年半前水平相若。資料顯示，上述物業由JABA INVESTMENTS LIMITED持有，公司董事為陳燿陽及李明慧，估計二人早於2018年以「買殼」（即公司轉讓）形式購入，惟未知當時購入價。

3年半前2000萬裝修後逾億放售

事實上，業主早在2020年中委託代理行放售上述單位，當時叫價1.15億元，換言之，最新成交價較3年多前大劈4500萬元或約39%。此外，據該代理行當時放售時指出，業主購入後邀請被譽為豪宅化妝師的室內設計師岑啟基斥資2000萬元作連家具裝修，設計師保留原則，以暢遊世界各地的尊貴超級遊艇為設計藍本，打造為「豪華遊艇」之家；房間方面，單位設有3間套房、1間書房及雪茄房，另設有一個陽台、工作間及工人房連浴室，連兩個有蓋車位。

庾柱林不足一年逾2億掃貨

至於今次入市的庾柱林，人稱「海味大王」，為大生海味老闆，今次以首置名義入市，只需付樓價4.25%印花稅，即涉297.5萬元。去年淡市下，庾柱林頻頻出手，包括以6000萬元向同樣從事海味生意的歌手周國賢及家族成員，購入上環文咸西街48至48A號信裕大廈地下、地庫、1樓及天台，地舖面積約2467方呎連2502方呎地庫，1樓部分面積1632方呎，總面積6601方呎，另有340方呎天台，呎價約9000餘元。周國賢家族1990年1068萬元購入，帳面獲利4932萬元或約4.6倍。

低價吸海怡花園舖 近4億轉售英資高富諾

另庾柱林去年亦以7500萬元購入文咸西街4號全幢舊樓，連同今年所購的羅便臣道1號，庾柱林不足一年至少以2.05億元入市。庾柱林精於物業投資，2008年低價入市的西環海怡花園二期3座地下G及1樓，並於2016年以約3.55億元售予英資高富諾或相關人士，料獲利甚豐。

■有片睇

如欲觀看更多羅便臣道1號複式單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

明報記者

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