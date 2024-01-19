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經濟
2024年1月19日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
摩通CEO籲投資中國要審慎 指開放金融市場不變 風險回報卻大變
內地股指午後全線倒升 傳「國家隊」入市
港交所再現52周新低 估值仍高於大市
摩通降匯控目標價：仍為大中華區首選
領展王國龍：加息近尾聲有助房託價值回歸
大摩報告：港地產股首選領展
瑞銀上修內地GDP增長預測至4.6% 料今年內房低位漸穩 經濟就業持續復蘇
上月人民幣國際支付比例跌出三甲
碧桂園出售悉尼地皮 全面退出澳洲市場
外媒：花旗亞太區有裁員行動
台積電上季少賺19% 仍勝預期
潘蘇通就破產清盤案上訴 法官押後裁決
幣護伙高陽等成立虛擬資產服務中心DASH
華潤現代服務完成併購方圓 不透露併購金額
OpenAI將推GPT-5 CEO：理解能力顯著升級
美銀證券上調蘋果評級至「買入」
日散戶趁高獲利 上周淨沽565億主板股票
張兆聰：光伏業需求改善 隆基通威博反彈
澳元定存高息精選
植耀輝：紅海事件超預期 中遠海能可取
盧駿匡：港股短期內或有技術反彈
葉創成：機管局零售債券吸引 擬全家認購
技術取勝：海豐短線阻力13.2元
劉思明：品牌消費股跑贏 分散投資之選
周顯：股市應全天候交易
湯文亮：金管局有冇叫銀行call loan？
世博帶動基建 大阪樓市料升溫
海味大王「首置」購羅便臣道1號複式 涉資7000萬 陳樹渠家族放盤3年半劈四成沽
太古城本月18宗已超上月全月
瓏碧推30伙折實均呎1.77萬 低兩年前三成
仲量聯行：未來3年住宅供應仍過剩 延長樓價跌勢
高山企業青山道地盤標售 市值約7億
劉思明：品牌消費股跑贏 分散投資之選
【明報專訊】港股跟隨內地A股反彈，但整體力度明顯不及，焦點在個別行業或主題，包括超賣及偏強股。面對低迷市况，部分品牌消費股呈跑贏走勢，可以作為分散投資選擇。
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財經專欄
劉思明
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