葉創成：機管局零售債券吸引 擬全家認購

香港國際機場發債拓展值得支持

是次機管局發債集資50億元，所得款項會作資本開支，包括第三跑道及一般企業用途。過去多年筆者多次由香港國際機場出發到海外公幹，包括參加投資研討會及參觀海外樓盤，每次都覺得香港國際機場管理良好，作為香港人亦以此為榮，因此機管局是次發債集資拓展業務，筆者亦予以支持。

年息率4.25厘 設「提早贖回」機制

當然，投資亦需要計算回報。是次機管局零售債券年息率4.25厘，筆者認為可以比較的投資工具是美國2年期國債，兩者孳息率現處於相若水平，目前買入均可望在今年稍後時間美國及本港減息周期展開前鎖定高息。

另外，值得一提的是，是次機管局零售債券設有「提早贖回」的機制，於債券的每季度付息日，投資者均有權要求機管局以本金金額的100%贖回其全部或部分債券，連同截至（但不包括）贖回日的應計及未付利息，筆者認為此安排便等於讓投資者擁有認沽期權，假如美國及本港減息周期的來臨不似預期，息口在更長時間維持在高水平（High for Longer），屆時投資者可以行使該認沽期權出售機管局零售債券，套取現金用來敘做高息定期存款，在收取高息的道路上堪稱「進可攻、退可守」。

綜合上述分析，筆者擬全家總動員認購機管局零售債券，每人認購5手或以上。

[葉創成 創富倉]