美銀證券上調蘋果評級至「買入」

Mohan指出，他的調查發現，iPhone在截至12月底的季度產量較高，而在截至3月底的季度產量可能較低，但他認為可忽略這種波幅，因為其銷售仍可從外匯趨勢受惠，即使中國市場需求疲軟，其他市場的強勁需求將可提振其銷售表現。

目標價升至225美元

不過近期面臨一系列反壟斷及侵權訴訟的蘋果，在爭取暫緩在美國執行Apple Watch的銷售禁令遭遇挫折。美國聯邦巡回上訴法院下令，蘋果由周四起再次停止在美國銷售帶有血氧測量功能的Apple Watch Series 9及Ultra 2。蘋果在上訴期間須停止銷售相關Apple Watch，而上訴可能拖至少1年。分析師認為，蘋果在這段期間將為相關產品暫時移除具爭議的血氧測量功能，以遵守禁令，並維持銷售。

（綜合報道）

[國際金融]